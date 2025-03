Wysoczyzna w Bibliotece

Najnowsza wystawa w elbląskiej bibliotece poświęcona jest Wysoczyźnie, też Elbląskiej. Oczywiście, że trzeba się wspiąć, żeby ją zobaczyć. na szczęście tylko na pierwsze piętro Biblioteki Elbląskiej, aby trafić do Regioteki. Zobacz zdjęcia.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej obchodzi w tym roku 40. urodziny. Jubileusz rozpoczął od otwarcia wystawy „Wysoczyzna Elbląska dawniej – w zbiorach elbląskich kolekcjonerów”. Na wystawie można zobaczyć ponad 150 pocztówek (i nie tylko) przedstawiających Wysoczyznę Elbląską. Fragmenty swoich zbiorów zaprezentowali elbląscy kolekcjonerzy: Dariusz Kiraga, Andrzej Kowalski, Artur Jaroszewski, Piotr Nowicki, Amadeusz Pfeifer, Zbigniew Zajchowski i Kamil Zimnicki.

- Wystawa obejmuje gównie okres XIX i XX wieku, w zasadzie do 1945 r. - wyjaśnia Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego, jeden z inicjatorów wystawy. - Taki nasz był pomysł. Materiałów jest tak dużo, że pomyślimy o zrobieniu w przyszłym roku podobnej wystawy poświęconej czasom po II wojnie światowej.

- Najwięcej pocztówek przedstawia Elbląg. Możemy oglądać jak zmieniały się konkretne ulice. Poza Elblągiem: Tolkmicko, Suchacz, Kadyny... Pocztówek z Kadyn było bardzo dużo, gdyż była to rezydencja cesarska - dodaje Andrzej Kowalski. - Powstawały z każdej uroczystości, na której pojawiał się cesarz. Można było się nią pochwalić. Wysyłali je do rodzin na żołnierze niemieccy, robotnicy przymusowi. Dzięki temu przetrwały do naszych czasów.

fot. Sebastian Malicki

Warto przyjrzeć się pocztówkom zaprezentowanym na wystawie, bo oprócz widoków, których już nie ma, są one także ilustracją "czasów niemieckich“. - Możemy zobaczyć, jak ludzie byli ubrani. Mam przed oczami widok z Bażantarni: panie w wytwornych sukniach i pięknych kapeluszach, panowie w strojach wizytowych - mówi Zbigniew Zajchowski.

Oprócz pocztówek na wystawie można zobaczyć reprodukcje starych map oraz plakat zachęcający do wizyty w mieście i okolicach. Tego typu perełek jest tu co najmniej kilkadziesiąt: m. in. pocztówka podpisana przez Elisabeth Ziese (córkę Ferdynanda Schichaua i żonę Carla Ziese, z którym prowadziła koncern po śmierci męża).

Elbląscy kolekcjonerzy opowiadali o najciekawszych eksponatach w swoich zbiorach. Wystawę można oglądać do końca kwietnia w godzinach otwarcia Biblioteki Elbląskiej.