Miasto grzeje temat murawy

Elbląski samorząd ponownie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji dla podgrzewanej murawy stadionu przy Agrykola. Poprzedni przetarg został unieważniony, bo wprawdzie wpłynęła jedna oferta, ale została uznana za niekompletną.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podgrzewania murawy stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Agrykola w Elblągu – tak urzędnicy streszczają w dokumentacji istotę ogłoszonego postępowania.

Temat podgrzewanej murawy stadionu, na którym mecze rozgrywa Olimpia, powoli staje się kolejną elbląską niekończącą się opowieścią niczym kwestia boiska przy SP nr 23.

Tuż przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi przedstawiciele PiS-u informowali o tym, że miasto dostanie dofinansowanie w wysokości 7 mln zł na modernizację stadionu. W zakres wniosku o dofinansowanie wchodziło elektryczne podgrzewanie murawy, przebudowa trybuny zachodniej wraz zadaszeniem o konstrukcji stalowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, a także mniejsze prace, jak budową ciągu komunikacyjnego przebudowanej trybuny, nowe ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, wyposażenie i montaż elementów trybuny. O losach tej dotacji od ponad roku próbujemy się czegoś dowiedzieć zarówno od lokalnego samorządu, jak i Ministerstwa Sportu kierowanego od grudnia 2023 przez nową ekipę. Niestety bezskutecznie. O sprawie szeroko pisaliśmy zresztą m. in. w październiku, a z przymrużeniem oka komentowaliśmy ją w ostatnich Nagrodach portElu.

Wróćmy jednak do ogłoszonego ponownie postępowania. Kryteria brane pod uwagę to cena (60 proc.), doświadczenie projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (20 proc.) i sanitarnej (20 proc.). Termin składania ofert upływa 17 stycznia. Przypomnijmy, że na wrześniowej sesji Rady Miejskiej elbląscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu w tegorocznym budżecie miasta 500 tys. złotych na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy. Autopoprawkę w tej sprawie wprowadził wówczas prezydent Elbląga.

Tymczasem Olimpia Elbląg mierzy się z widmem spadku do III ligi, w której to kluby mogą obejść się bez podgrzewanej murawy.

- Olimpia po rundzie jesiennej ma 11 punktów (i mecz zaległy do rozegrania). Na wiosnę żółto-biało-niebieskich czeka bardzo ciężkie zadanie, jeżeli myślą o utrzymaniu w II lidze. - Nie myślę o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Skupiam się na pracy „tu i teraz”. Mamy swój cel do zrealizowania. Sytuacja na pewno nie jest łatwa, ale jestem trenerem, który lubi wyzwania – mówił 7 stycznia trener Karol Szweda na pierwszym treningu zespołu przed rundą wiosenną. Tego samego dnia poświęciliśmy też trochę uwagi odwołanym chwilowo treningom a Akademii Olimpii, o czym więcej tutaj.