Trudne starcie przed Olimpią

Obie drużyny ligowe granie w tym roku rozpoczęły od zwycięstw. Olimpia pokonała u siebie KKS 1925 Kalisz, Wigry zainkasowały trzy punkty w Pruszkowie, po zwycięstwie z tamtejszym Zniczem. Kto będzie cieszył się w sobotę? Dowiemy się około godziny 16, kiedy powinien się skończyć mecz pomiędzy Olimpią Elbląg a Wigrami Suwałki.

W sobotę (6 marca) Olimpia Elbląg na własnym boisku podejmie Wigry Suwałki. Żółto-biało-niebiescy będą się chcieli zrewanżować na nieudaną inaugurację tego sezonu. Przypomnijmy: 28 sierpnia ubiegłego roku w Suwałkach wygrały Wigry 2:1. Bramkę dla elblążan strzelił Kamil Wenger z rzutu karnego.

Łatwo na pewno nie będzie. Wigry to spadkowicz z I ligi i w Suwałkach poważnie myślą o powrocie na zaplecze ekstraklasy. Suwalski zespół jest na trzecim miejscu z dorobkiem 36 punktów. Do drugiego Górnika Polkowice traci trzy oczka.

W ubiegłej kolejce Wigry wygrały 2:1 ze Zniczem Pruszków na wyjeździe. Co prawda, po pierwszej połowie prowadzili gospodarze, ale w drugiej części meczu Bartłomiej Babiarz i Cezary Sauczek (z rzutu karnego) przechylili szalę zwycięstwa na korzyść gości. I tu pewna ciekawostka związana z ofensywą najbliższego rywala Olimpii. W zespole Wigier najwięcej bramek strzelił Kamil Adamek – 8. Ale... w trzech meczach. W spotkaniach swojego zespołu z KKS 1925 Kalisz i Garbarnią Kraków zanotował po hat-tricku, Skrze Częstochowa zaaplikował „jedynie” dwa gole. W tych spotkaniach napastnik biało – niebieskich był jedynym piłkarzem Wigier, który wpisywał się na listę strzelców. Dla porównania: najlepszy strzelec Olimpii: Janusz Surdykowski do braki rywali trafiał dziewięć razy w siedmiu meczach. Napastnik żółto – biało – niebieskich w ubiegłej kolejce nie grał z powodu choroby. W tym tygodniu wrócił do treningów.

Wigry na wyjeździe nie biorą jeńców. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko mecze rozgrywane na wyjeździe, to zespół z Suwałk jest liderem – 7 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka. Bilans bramkowy: 17:8. Olimpia w Elblągu wygrała trzy razy, dwa był remis, a pięć razy żółto-biało-niebiescy nie wywalczyli punktu.

Odrobinę skomplikowała się sytuacja na szpicy żółto-biało-niebieskich. Podczas środowego treningu kontuzji doznał Orest Tkachuk. - W ostatnich sekundach treningu Orest skręcił staw skokowy. Pierwsza diagnoza mówi o 10 dniach przerwy. Jestem z piłkarzem w stałym kontakcie, i jak mi powiedział z każdym dniem jest poprawa – zdradził Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg. Za kartki nikt nie pauzuje.

Sobotni mecz będzie 24 pojedynkiem pomiędzy Olimpią Elbląg a Wigrami Suwałki W dotychczasowych spotkaniach jedenaście razy górą byli elblążanie, sześć razy był remis i sześć razy wygrywały Wigry.

- To będzie mecz walki, jedna dwie sytuacje mogą przesądzić o wyniku spotkania – przewiduje Jacek Trzeciak.

- Po zimie boiska nie są jeszcze w dobrym stanie, więc z pewnością obie drużyny nastawią się na grę długimi podaniami i będziemy na to przygotowani. Olimpia też wygrała na inaugurację i to z mocnym Kaliszem. To też świadczy o tym, co nas czeka – mówił Dawid Szulczek, trener Wigier Suwałki w wywiadzie dla Kuriera Porannego.

Początek spotkania o godzinie 14. Mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisję będzie można obejrzeć na tvcom.pl.

