Z Januszem na dłużej

Najskuteczniejszy obecnie piłkarz Olimpii Elbląg – Janusz Surdykowski przedłużył kontrakt z elbląskim zespołem Napastnik związał się z żółto-biało-niebieskimi do końca 2022 r.

Janusz Surdykowski do Olimpii dołączył na początku tego sezonu. Kibice żółto-biało-niebieskich liczyli, że na A8 przybędzie napastnik, który będzie regularnie zdobywał bramki. I można zaryzykować tezę, że się nie przeliczyli. Swoje pierwsze trafienie w Olimpii napastnik zaliczył w meczu z Sokołem Ostróda Najpierw pokonał bramkarza rywali w 14 minucie wyprowadzając elblążan na prowadzenie, a w 63 min. strzelił swojego drugiego gola. Gola, który dawał nadzieję, że mecz z Sokołem może nie skończyć się porażką. Jak to się skończyło, to pamiętamy: w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Tomasz Lewandowski uratował punkt dla gospodarzy. Warto też przypomnieć bramkę Janusza Surdykowskiego na 3:2 w meczu z rezerwami Lecha Poznań, bramkę, która uratowała zwycięstwo żółto-biało-niebieskich Ogółem napastnik ma na swoim koncie już 9 bramek i 1 asystę w 15 meczach.

Dziś (29 stycznia) Olimpia poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Januszem Surdykowskim do końca sezonu 2021/22.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg