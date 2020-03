Z jakich metod odchudzania korzystają zawodowcy?

Można by z łatwością odpowiedzieć na powyższe pytanie, twierdząc, iż zawodowcy korzystają z po prostu - skutecznych metod odchudzania. Odpowiedź ta jednak tylko z pozoru wydaje się łatwa, kiedy każdy przypadek jest inny, a wszystko zależy od wiedzy i doświadczenia dietetyka. A z tym już bywa różnie.

Indywidualna dieta online, czyli dietetyk przez internet.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wiele problemów organizmu można wyleczyć za pomocą właściwej diety. Jednak z pewnością nie takiej, jaka pierwsza rzuci się nam w oczy w trakcie przeglądania stron internetowych. W zasadzie każda zachwalana jest jako ta najlepsza, ale z pewnością taka nie jest. A zdaniem Michała Wrzoska, trenera personalnego i dietetyka klinicznego, nieprawidłowe odżywianie przyczynia się do 11 milionów zgonów rocznie. Jak twierdzi: "To ogromny problem, za którym stoi między innymi rzesza niekompetentnych osób publikujących w sieci treści niepoparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem.". A z dietami, także i z dietami online, należy postępować ostrożnie. Źle dobrane mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. Właśnie z tego względu indywidualne diety online muszą zostać przygotowane jedynie przez specjalistę.

A z jakich odchudzających metod korzystają zawodowcy?

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że planując wprowadzenie zmian w swojej diecie, warto (szczególnie na początku) skorzystać z usług dietetyka. Należy postawić na profesjonalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Co zatem zalecają specjaliści, aby schudnąć:

- Unikaj błędów żywieniowych - Jak twierdzą dietetycy, nasz kardynalny błąd, to brak regularności posiłków. Jemy bowiem najczęściej nie wtedy, kiedy powinniśmy, ale wówczas, kiedy mamy na to czas. Ponadto spożywamy zbyt mało płynów, które regulują pracę naszego organizmu. Kolejne podstawowe błędy w diecie odchudzającej, to brak różnorodności oraz nadmierne spożywanie produktów niskokalorycznych. Warto pamiętać o tym, aby jeść śniadanie, które jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, także i z perspektywy odchudzania. Dzięki niemu unikniemy ciągłego podjadania w ciągu dnia. Natomiast kolację zjedz 2 godziny przed pójściem spać. Dzięki temu organizm będzie miał jeszcze szanse spalić dostarczone mu kalorie.

- Stosuj odpowiednią dietę - Uniwersalnej diety nie ma, są jednak uniwersalne zasady, których stosowanie ułatwia odchudzanie. Najlepiej wiedzą o tym sami dietetycy, którzy twierdzą, iż aby osiągnąć sukces w odchudzaniu, musisz zbudować trzy filary: regularność, systematyczność i ruch. Co do diety, to pozostając na niej, powinniśmy ograniczyć w jadłospisie zawartość tłuszczu oraz cukru. Główne wskazówki dotyczące prawidłowego odżywiania zawarte są w piramidzie odżywiania. Pamiętaj o tym, aby jeść węglowodany w maksymalnie dwóch posiłkach. Sięgaj po zdrowe produkty oraz nie podjadaj owoców. Możesz stworzyć plan dietetyczny online, który będzie Twoim codziennym drogowskazem.

- Ruszaj się - Brak ruchu to jeden z głównych czynników przyczyniających się do nadwagi i otyłości.

- Pracuj nad wewnętrzną motywacją i rozsądkiem - To pojęcia, które muszą towarzyszyć każdemu, kto chce pozbyć się zbędnych kilogramów.

- W walce o fajną sylwetkę nie jesteś sam - Jak podkreśla Michał Wrzosek, dietetyk dysponuje wachlarzem możliwości, aby pomóc osiągnąć cel w postaci redukcji masy ciała. W swojej pracy bazuje on na przygotowaniu indywidualnej diety, także online, sporządzeniu efektywnego planu treningu, dostarczeniu smacznych i prostych przepisów, oraz na wsparciu i motywacji osoby chcącej schudnąć. Jak podkreśla dzięki przygotowaniu diety online, będzie Ci łatwiej schudnąć, zdecydowanie łatwiej poradzisz sobie z chęcią na słodycze oraz przyspieszysz przemianę materii. To nie jedyne tajniki pracy dietetyka.

Czy zatem dieta odchudzająca, również ta online, może być skuteczna? Otóż zależy to przede wszystkim od Ciebie. Pamiętaj jednak, że jeśli masz już dość nieudanych prób, są osoby, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest wymarzona sylwetka.



----- materiał płatny ------