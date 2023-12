Pochodzący z Elbląga Maciej Lasek ma zostać nowym pełnomocnikiem rządu ds. CPK

To Maciej Lasek ma zostać nowym pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - dowiedział się money.pl. Będzie to trzecia osoba na tym stanowisku od 2017 r., po Mikołaju Wildzie i Marcinie Horale - podaje portal money.pl.

Maciej Lasek ma zostać powołany na pełnomocnika rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W rozmowie z money.pl powiedział krótko: "nie potwierdzam, nie zaprzeczam". Decyzje w sprawie nowych wiceministrów i pełnomocników rządu mogą zapaść już w czwartek, 14 grudnia.Na Macieja Laska wskazał także Grzegorz Napieralski, poseł KO, podczas rozmowy w Polskim Radiu 24. - Znana bardzo postać, poseł Maciej Lasek, z tego co mi wiadomo. Osoba bardzo kompetentna, świetnie do tego przygotowana - stwierdził, odpowiadając na pytanie, kto pokieruje projektem CPK. Więcej na money.pl

Maciej Lasek urodził się w 1967 roku w Elblągu, to inżynier specjalizujący się w mechanice lotu, doktor nauk technicznych, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (2012–2016), poseł na Sejm IX i X kadencji. Przypomnijmy, że Donald Tusk w swoim exposé poruszył temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowy premier w dość enigmatycznych słowach, zapewnił, że "przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny", a inwestycję pod lupę wezmą "wybitni i bezstronni eksperci". Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Warszawą a Łodzią i zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. W poniedziałek (11 grudnia) spółka CPK uzyskała decyzję środowiskową dla pierwszego odcinka projektowanej linii kolei z Warszawy Zachodniej do Łodzi. Chodzi o 26-kilometrową trasę od Warszawy Zachodniej do węzła CPK. W ciągu najbliższych dni ma zostać ogłoszony przetarg na drążenie tunelu dalekobieżnego pod centrum Łodzi.

Maciej Lasek był w czerwcu 2022 roku gościem klubu portElu. Relacja ze spotkania w tym artykule.