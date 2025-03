Rycerz Zjednoczonej Prawicy

To tytuł reportażu, jaki na swojej antenie wyemitowała TVP Info. Poświęcony jest Michałowi Gzowskiemu, obecnemu radnemu powiatu elbląskiego z Tolkmicka, który za czasów rządów PiS był rzecznikiem prasowym Lasów Państwowych i osobą – jak wskazują dziennikarze – odpowiedzialną za wydawanie milionów złotych z budżetu LP na promocję Suwerennej Polski, której Michał Gzowski jest członkiem.

Dziennikarze TVP Info twierdzą, że Michał Gzowski miał zabezpieczać w Lasach Państwowych interesy Suwerennej Polski. – To była osoba, która trzęsła lasami, mając dwadzieścia parę lat. Bez żadnego doświadczenia albo z niewielkim doświadczeniem – mówi jedna z osób, która wypowiada się w programie „Raport Specjalny” na antenie TVP Info.

Dziennikarze w materiale zwracają uwagę na jego szybkie awanse. Sugerują, że był on odpowiedzialny za wydanie 26 mln złotych za promocję Lasów Państwowych z udziałem polityków Suwerennej Polski w prawicowych mediach, zatrudnianie znajomych w Lasach Państwowych czy też za akcję billboardową na terenie nadleśnictw.

Czy ma Pan sobie do zarzucenia w sprawie wykorzystywania środków publicznych? – pytali dziennikarze Michała Gzowskiego.

- Środki były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, jak urząd był do tego zobowiązany. Jestem w stanie obronić każdy zarzut, każdą tezę – powiedział dziennikarzom w krótkiej rozmowie. Do kolejnej już nie doszło. Jak twierdzą dziennikarze, więcej od nich już nie odebrał telefonu, by umówić się na spotkanie.

Zobacz program Raport Specjalny w TVP Info, który dołączamy obok.