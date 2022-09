Sędzia Rutkiewicz wraca do orzekania

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie miała wątpliwości i uznała, że sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu ma wrócić na salę rozpraw. Uznała, że jego zawieszenie nie ma żadnej podstawy prawnej - informuje portal rp.pl

Jak informuje portal, Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę o zawieszeniu sędziego Macieja Rutkiewicza z Sądu Rejonowego w Elblągu. Jego sprawę umorzono. Przypomnijmy, że sędzia Rutkiewicz został na miesiąc odsunięty od orzekania 9 listopada 2021 r. Była to decyzja prezes elbląskiego sądu Agnieszki Walkowiak. Zawiesiła sędziego Rutkiewicza za to, że umorzył sprawę przeciwko prokurator nadzorującej śledztwo w sprawie Amber Gold, bo uznał, że nielegalna Izba Dyscyplinarna nie uchyliła jej skutecznie immunitetu. Nie ma więc zgody na jej oskarżenie. O umorzenie wniosła oskarżona prokurator. Ostatecznie sprawa sędziego Macieja Rutkiewicza trafiła do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Ta 15 września uznała, że według obowiązujących przepisów nie ma możliwości zawieszenia w obowiązkach sędziego Macieja Rutkiewicza. Przypomnijmy także, że w Elblągu odbywały się protesty w obronie sędziego Rutkiewicza. Sam sędzia nie wypowiadał się publicznie do mediów o swojej sprawie.

