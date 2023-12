76-latek myślał, że pomaga policji. Stracił ponad 100 tysięcy

Pewien 76-latek z Elbląga padł ofiarą oszusta, podszywającego się pod policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Stracił ponad 100 tys. złotych.

Oszust przez telefon namówił 76-latka na udział w „tajnej operacji” przeciwko... oszustom. Mężczyzna wypłacił z banku ponad 100 tys. złotych i za namową telefonicznego rozmówcy, podszywającego się pod policjanta CBŚP, pozostawił je w pojemniku na śmieci.

- Apelujemy do mieszkańców, którzy odbiorą taki telefon i usłyszą w nim głos kogoś kto podaje się za policjanta i namawia do wypłacenia bądź przekazania pieniędzy o rozłączenie się. Policja nigdy nie działa w ten sposób. Możemy być przekonani że jest to oszustwo – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjanci ostrzegają także przed oszustwami w Internecie. W ostatnim czasie funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą odszukali mężczyznę, który na jednym z portali społecznościowych wystawiał do sprzedaży przyczepkę samochodową. Osoba odpowiadającana ogłoszenie wpłacała pieniądze na konto mężczyzny, po czym ten urywał kontakt. Jeden z klientów został poszkodowany w ten sposób na 700 złotych.