Długi weekend - zadbaj o swoje bezpieczeństwo 

Rozpoczyna się długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Większa liczba policjantów ruchu drogowego zadba o bezpieczeństwo na drogach. Nad bezpieczeństwem czuwać będą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Prewencji.

Długie weekendy charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu, szczególnie podczas wyjazdów i powrotów z miejskich aglomeracji. Nadal główną przyczyną wypadków jest wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i nadmierna prędkość natomiast w przypadku tzw. niechronionych uczestników - nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, jak również przechodzenie w miejscu niedozwolonym i na czerwonym świetle.

Policyjne kontrole będą koncentrowały się na wyjazdach i powrotach. Do służb zaangażowane będą wszystkie specjalistyczne urządzenia oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać na korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz na przewożenie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach weekendowych działań zaplanowano także akcje „trzeźwe poranki” ukierunkowane na eliminowanie z ruchu kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Apelujemy o szczególną ostrożność na drogach w tym okresie. Przypominamy o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego, stosowania obowiązujących ograniczeń prędkości, używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci. Zadbajmy o to, aby nasza podróż była przyjemna i wiązała się z długo wyczekiwanym wypoczynkiem.