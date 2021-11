Mieli narkotyki i byli poszukiwani 

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali narkotyki. Wspólnym mianownikiem obu spraw było to, iż byli oni poszukiwani przez prokuraturę lub sąd do odbycia kary.

Pierwszy to 24-latek z podpasłęckiej miejscowości. Mężczyzna miał do odbycia karę 100 dni pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę w wysokości 4 tysięcy złotych. Mężczyzna po zatrzymaniu opłacił wspomnianą grzywnę. Odpowie jednak za posiadanie narkotyków ponieważ podczas zatrzymania mężczyzna posiadał przy sobie foliowe zawiniątko z amfetaminą.

Podobna sytuacja dotknęła pewnego 24-latka, który szedł sobie ulicą Chrobrego w Elblągu a było to o 2.00 w nocy. Policjanci wylegitymowali 24-latka i wtedy też okazało się że jest on poszukiwany przez elbląską prokuraturę do prowadzonej sprawy. Policjanci znaleźli przy nim niewielką ilość amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego areszt gdzie spędził resztę nocy.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.