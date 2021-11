Oszustwo na jednym z portali sprzedażowych

Wystawiła na sprzedaż płaszcz – zamiast pieniędzy na konto za sprzedany towar, z konta „wypłynęło” 1800 złotych. Policja przestrzega przed nieautoryzowanymi transakcjami.

Korzystając z portali sprzedażowych musimy znać i zaakceptować regulamin, gdzie jasno jest zazwyczaj określone jak transakcja sprzedaży powinna się zakończyć. Oszuści bazują jednak na tym, że nie wszyscy wnikliwie czytają regulaminy, więc podsuwają sprzedającemu pewien formularz do wypełnienia. Z drugiej strony zapewniają, że zaraz po odesłaniu go otrzyma zapłatę na konto.

Formularz to zakamuflowany zbiór danych, których żąda od nas osoba do rzekomego zakończenia transakcji. Tak też stało się w elbląskim przypadku. Kobieta, która wystawiła płaszcz na portalu sprzedażowym, dostała formularz. Po jego wypełnieniu miała otrzymać pieniądze za sprzedany płaszcz. W formularzu podała jednak takie dane jak: login i hasła do konta bankowego oraz pin do aplikacji mobilnej banku. Po chwili gdy już odesłała zbiór danych, zorientowała się, że ktoś wypłacił z jej konta kwotę 1800 złotych. Sprawa trafiła na policję.

Za doprowadzenie drugiej osoby podstępem do niekorzystnego rozporządzania mieniem grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.