Pijany kierujący i narkotyki 

Sylwestrowo-noworoczny weekend minął w Elblągu spokojnie. Nie odnotowano poważnych zdarzeń. Co ważne również nie zdarzył się żaden wypadek drogowy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali ponad 300 kierujących na zawartość alkoholu w organizmie. Zatrzymano jednego kierującego w stanie nietrzeźwości i jednego pod wpływem narkotyków.

Około południa (1 stycznia), w miejscowości Kazimierzowo policjanci zatrzymali ciężarową kię za kierownicą, której siedział 25-latek. Podczas kontroli od razu wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 1,26 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo w trakcie kontroli wyszło, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Teraz stanie przed sądem i poniesie konsekwencje.

Z kolei 22-latek kierujący nissanem micrą i zatrzymany do kontroli w Krzewsku był pod wpływem środków odurzających. Policjanci zbadali go narkotesterem. Co więcej, w jego aucie podczas przeszukania znaleziono woreczek z suszem roślinnym oraz 16 tabletek.

Mężczyzna odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie narkotyków. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.