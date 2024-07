Ponad kilogram amfetaminy w mieszkaniu 40-latka

Policjanci z Pasłęka zatrzymali 40-letniego mężczyznę pod zarzutem posiadania znacznej ilości środków odurzających. Mieszkaniec Pasłęka miał ponad kilogram amfetaminy to jednak nie wszystko co zabezpieczyli w mieszkaniu oraz garażu policjanci.

Kara do 10 lat pozbawienia wolności może grozić pewnemu 40-latkowi z Pasłęka u którego policjanci zabezpieczyli 1193 gram amfetaminy, 223 gramy marihuany oraz 287 tabletek narkotyku extasy. Dodatkowo zabezpieczono też gotówkę w wysokości 3500 złotych. Mężczyzna znany był policjantom z przestępstw dotyczących właśnie narkotyków. 3 miesiące temu usłyszał zarzut posiadania substancji odurzającej. Tym razem interwencja jaką podjęli funkcjonariusze dotyczyła kłótni z partnerką. W trakcie interwencji policjanci wyczuli w pomieszczeniu zapach marihuany i postanowili przeszukać pokój, który zajmował 40 latek. To w nim oraz w przynależnym garażu znaleziono znaczną ilość substancji odurzających: amfetaminy, marihuany i tabletek extasy. Policjanci zatrzymali 40-latka. Wczoraj doprowadzono go do sądu, gdzie zdecydowano o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.