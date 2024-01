Rzecznik konsumentów kontra prezydent. Znamy stanowisko prokuratury

Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie, „utrudniania prowadzenia kampanii wyborczej i grożenia utratą pracy” przez prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Przypomnijmy, że takie zawiadomienie złożył do organów ścigania Paweł Rodziewicz, miejski rzecznik konsumentów, który był kandydatem Lewicy w wyborach parlamentarnych. W zachowaniu prezydenta prokuratorzy nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego.

Zawiadomienie Pawła Rodziewicza wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Elblągu. Jednak z uwagi na to, że sprawa dotyczyła prezydenta Elbląga wystąpiła ona do Prokuratury Okręgowej w Elblągu o wyłączenie jej z tego postępowania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Działdowie. Ta jednak odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie.

– Postępowanie zakończone zostało odmową wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Na odmowę wszczęcia dochodzenia wpłynęło zażalenie od zawiadamiającego. Aktualnie jest przedmiotem rozpoznania - informuje Helena Magdalena Podgórska, prokurator rejonowy w Działdowie.

Przypomnijmy. Jak mówił 21 listopada ubiegłego roku w rozmowie z nami Paweł Rodziewicz, 5 września ub. miał on zostać wezwany do gabinetu prezydenta Witolda Wróblewskiego na rozmowę. - Podczas niej w bardzo niekulturalny sposób prezydent Wróblewski wyraził dezaprobatę dla mojego startu w wyborach parlamentarnych oraz dla faktu, że nie skonsultowałem i nie poprosiłem go o zgodę na start w tych wyborach. Poinformowałem go, że takiej zgody nie musi udzielać, co spotkało się z jeszcze bardziej burzliwą reakcją ze strony prezydenta. Doszło do sytuacji, w której werbalnie groził mi utratą pracy – twierdził Paweł Rodziewicz.

7 września ub. prezydent wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie Pawła Rodziewicza. Zarzucił mu samowolne opuszczenie miejsca pracy w dniu, kiedy odbywała się konferencja prasowa Lewicy, na której poinformowano o starcie Pawła Rodziewicza w wyborach. Zapadła też decyzja o ukaraniu Rodziewicza upomnieniem z wpisaniem do akt.

Sprawę szeroko opisywaliśmy na naszych łamach. Prezydent Elbląga wydał oświadczenie w tej sprawie, zaprzeczając zarzutom rzecznik praw konsumenta.