Sędzia wraca do orzekania

Sędzia Maciej Rutkiewicz, który został zawieszony w czynnościach służbowych, powrócił do oczekania. Przypomnijmy, że został zawieszony po wydaniu orzeczenia o umorzeniu postępowania wobec Barbary K., prokurator prowadzącej i nadzorującej postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Swoje postanowienie motywował m.in. orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski.

- Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu Maciej Rutkiewicz przystąpił dzisiaj (9.12) do pracy orzeczniczej. Wskazuję, że z dniem 8 grudnia upłynął okres miesiąca przerwy w czynnościach służbowych sędziego Macieja Rutkiewicza, zarządzony przez prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a przy tym nie wpłynęła żadna informacja odnośnie ewentualnego zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych w oparciu o art. 130 § 3 tej samej ustawy – informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Przypomnijmy. Sąd Rejonowy w Elblągu pod przewodnictwem sędziego Macieja Rutkiewicza, na posiedzeniu 8 listopada zdecydował o umorzeniu postępowania wobec Barbary K., prokurator prowadzącej i nadzorującej postępowanie w sprawie spółki Amber Gold. Decyzja miała m.in. związek z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski. Postępowanie wobec Barbary K, której zarzuca się m. in. niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, trafiło na elbląską wokandę decyzją Sądu Najwyższego.

- Brak jest wymaganej zgody na ściganie za zarzucone jej przestępstwo. Wynikało to z faktu, że uchwała Sądu Dyscyplinarnego pozwalająca na pociągnięcie Barbary K. do odpowiedzialności karnej przed sądem została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą utworzono nie zapewniając jej niezależności i bezstronności, co zostało przedstawione wyrokiem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 roku - uzasadniał postanowienie sędzia Maciej Rutkiewicz.

Najważniejszym zarzutem tego wyroku TSUE, jak podkreślał sędzia, był udział władzy w ukształtowaniu sposobu powoływania sędziów. - Sąd uznał, że wobec oskarżonej Barbary K. nie było wymaganej zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej wydanej przez uprawniony organ wybrany zgodnie z ustawą i zapewniający prawo do bezstronnego, niezależnego, niezawisłego sądu. Postanowienie nie jest prawomocne, strony mogą się od niego odwołać w terminie 7 dni – podkreślał sędzia.

9 listopada został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych za wydanie tego postanowienia.

- Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu zarządził dzisiaj natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego tego sądu Macieja Rutkiewicza na okres miesiąca. Podstawą prawną zarządzenia jest art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych: Wydanie zarządzenia jest związane z postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu o umorzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 kpk postępowania w sprawie VIII K 123/21, prowadzonej przeciwko Barbarze K., której referentem jest sędzia Maciej Rutkiewicz – poinformował nas wówczas sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Artykuł ten mówi o tym, że "jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc".

10 listopada przed Sądem Okręgowym w Elblągu sędziowie zorganizowali pikietę wsparcia dla sędziego Macieja Rutkiewicza. W czwartek (9.12) sędzia powrócił do orzekania.