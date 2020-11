Wjechał pod prąd na S7. Reakcja innego kierowcy zapobiegła tragedii

Do groźnej sytuacji doszło w czwartek (12.11) na trasie S7, na węźle Elbląg Wschód. Jadący z kursantką instruktor Przemysław Olszak zauważył wjeżdżającego pod prąd osobowego seata. Zajechał mu drogę i uniemożliwił dalszą jazdę. Wysiadł ze swojego samochodu i nakazał zawrócić kierowcy seata, jednocześnie pilnując, aby zrobił on to w sposób bezpieczny.

Do zdarzenia doszło około godz. 8. Zostało ono utrwalone na nagraniu z samochodowego wideorejestratora. Trafiło do Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń elbląskiej komendy. Policjanci przeprowadzą czynności wyjaśniające w tej sprawie. Jak bardzo niebezpieczna była ta sytuacja na trasie S7, widać na załączonym filmie. Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko postanowił osobiście podziękować odpowiedzialnemu instruktorowi za odpowiedzialną i skuteczną reakcję na zagrożenie, jakie pojawiło się na drodze.





kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu