Wyrok za śmierć córki podczas kuligu

Przed Sądem Rejonowym w Elblągu zapadł w poniedziałek (13 grudnia) wyrok w sprawie śmierci 15-letniej Karoliny K. podczas kuligu, który w styczniu zorganizował jej ojciec. Adam K. usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata za umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze.

Przypomnijmy, że do tej tragedii doszło 18 stycznia około godz. 18 w Adamowie, w gminie Elbląg. Adam K., kierowca renault traffic, ciągnął na sznurku za samochodem trzy worki foliowe, a na nich w sumie 6 osób (po dwie osoby na worku). Na zakręcie ostatnia para wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Ciężkich obrażeń głowy doznała 15-latka, jej 14-letnia koleżanka złamała rękę. Obie trafiły do szpitala. Niestety 15-latka zmarła. Była ona córką Adama K. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy.

13 grudnia zapadł wyrok w tej sprawie przed Sądem Rejonowym w Elblągu. Mężczyzna przyznał się do winy i poprosił o dobrowolne poddanie się karze.

- Oskarżam Adama K. o to, że w dniu 18 stycznia 2021 roku około godz. 18.30 na drodze w miejscowości Adamowo, kierując samochodem renault, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachował ostrożności i spowodował zagrożenie bezpieczeństwa. Doczepił do haka holowniczego i ciągnął na linie trzy foliowe worki, na których siedziały po dwie osoby. Na łuku drogi, nie dostosowując prędkości do panujących warunków drogowych, spowodował przemieszczenie co najmniej dwóch tych worków i doprowadził do uderzenia ostatniego z ciągniętych worków w drzewo, na skutek czego siedząca na worku Karolina K. uderzyła głową w drzewo, a w następstwie doznała ciężkich obrażeń głowy skutkujących śmiercią gwałtowną – mówiła prokurator Agata Złotowska.

Adam K. przyznał się do winy, a jego obrońca zawnioskował o dobrowolne poddanie się karze. - Wnioskuję o wymierzenie kary jednego roku pozbawienia wolności, a następnie zawieszenie jej na okres 2 lat. Do tego obowiązek naprawienia szkody na rzecz poszkodowanej w wysokości 5 tys. zł - mówił adwokat Adama K.

Prokuratura przychyliła się do wniosku obrony.

Taki właśnie wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Elblągu w poniedziałek wobec Adama K. Mężczyzna musi też pokryć jego koszty.

- Sąd miał na uwadze fakt, iż w sprawie złożono wniosek o tzw. dobrowolne poddanie się karze, któremu nie sprzeciwił się prokurator ani przedstawicielka pokrzywdzonej. Sąd ocenił, że okoliczności tej sprawy, jakkolwiek dramatyczne, nie budzą wątpliwości w zakresie odpowiedzialności karnej i to, że postępowanie nie zostanie przeprowadzone w całości nie przeszkodzi temu, aby miało ono odpowiedni skutek. W ocenie sądu samo postępowanie może być dla oskarżonego silną, dodatkową dolegliwością, która przekraczałaby to, czego sam oskarżony już doznał – mówił sędzia Wojciech Furman.

Sędzia podkreślił również, że jest to olbrzymia tragedia dla wielu osób, nie tylko rodziny zmarłej nastolatki.

- Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci się śmiały, cieszyły, chcemy sprawiać im radość. Dzieci nam ufają, a w tym przypadku to zaufanie skończyło się tragedią. Wszyscy chcieli dobrze, okazało się, że to wszystko doprowadziło do nieodwracalnych skutków, które odczuwają wszyscy - mówił sędzia Wojciech Furman.

Dalsza część uzasadnienia wyroku została utajniona, jawność procesu została również wyłączona w zakresie dowodów w sprawie. Adam K. nie składał w sądzie wyjaśnień. Podczas odczytywania aktu oskarżenia mężczyzna płakał. Sędzia przeczytał jego zeznania złożone wcześniej przed organami ścigania.

- Treść przedstawionego mi zarzutu zrozumiałem, przyznaję się. Tak naprawdę chcę powiedzieć, że z chęci zorganizowania zabawy dla dzieci stała się niestety tragedia – zeznawał wówczas Adam K.

Wyrok nie jest prawomocny.