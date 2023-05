Zginęło czterech mieszkańców powiatu elbląskiego. Kierowca usłyszał wyrok

Na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata skazał Sąd Rejonowy w Świeciu Krzysztofa K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku 16 maja ubiegłego roku w Niewieścinie. Zginęło w nim czterech mieszkańców powiatu elbląskiego. Prokuratura wnosiła o 6 lat pozbawienia pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Rok w zawiasach

Wyrok zapadł 23 maja. - Sąd wymierzył oskarżonemu karę jednego roku pozbawienia wolności, wykonanie kary warunkowo zawiesił na okres trzech lat tytułem próby. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, na wypadek jej zarządzenia, zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od 16 maja 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r., uznając karę za wykonaną w tej części – informuje Renata Joppek, kierownik oddziału administracyjnego Sądu Rejonowego w Świeciu.

Krzysztof K. otrzymał też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na cztery lata. - Na poczet orzeczonego środka karnego zalicza się oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od 16 maja 2022 roku. Sąd nałożył na oskarżonego obowiązek zapłaty na rzecz pokrzywdzonych: J.W., J.W., O.W., M.T. i K.T. po 15 tys. zł, a pokrzywdzonym A.T. i W.T. po 6 tys. zł (rodziny zabitych - red), tytułem częściowego zadośćuczynienia – informuje Renata Joppek.

Krzysztof K. musi też zapłacić na rzecz oskarżycieli posiłkowych E.M. i J.W. po 1653,12 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych z tytułu ustanowienia w sprawie pełnomocnika. Sąd zwolnił go z zapłaty kosztów sądowych. - Prokuratura wnosiła dla oskarżonego o karę 6 lat pozbawienia wolności i 10 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ze strony oskarżonego nie było wniosku o dobrowolne poddanie się karze - dodaje Renta Joppek.

"Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa"

Przypomnijmy. Krzysztofowi K. prokuratura postawiła zarzut o czyn z art.177 par. 2 kk., który mówi o tym, że: jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - W akcie oskarżenia wobec oskarżonego K.K. sformułowano zarzut o to, że: 16 maja 2022 r. w Niewieścinie, gmina Pruszcz, kierując ciągnikiem siodłowym volvo z naczepą z ładunkiem kruszywa, droga krajowa nr 5 z kierunku Bydgoszczy w kierunku Gdańska, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że poruszał się z prędkością 76 km/h, pomimo obowiązującego w tym miejscu ograniczenia prędkości do 60 km/h – wyjaśniał w rozmowie z nami sędzia Marcin Rafiński, prezes Sądu Rejonowego w Świeciu w listopadzie ubiegłego roku.

Jak wynikało z aktu oskarżenia, Krzysztof K. „niewłaściwie obserwował drogę i nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu ford transit connect, kierowanego przez W. T.”.

- Przez co nie zauważył, że poprzedzające go pojazdy zatrzymały się i kontynuując jazdę spowodował nieumyślnie wypadek drogowy, uderzając przodem pojazdu w tył stojącego pojazdu ford transit, przepychając ten pojazd i powodując jego uderzenie w poprzedzający go pojazd ciężarowy man z naczepą bodex z ładunkiem kruszywa, co spowodowało zgniecenie pojazdu ford transit, w wyniku czego kierujący pojazdem ford transit oraz pasażerowie tego pojazdu ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia na skutek odniesionych urazów wielomiejscowych tj. o czyn z art. 177 2 kk – wyjaśniał nam sędzia Marcin Rafiński.

Cztery ofiary śmiertelne

Do tragicznego wypadku doszło 16 maja 2022 roku w Niewieścinie (województwo kujawsko-pomorskie). W zdarzeniu uczestniczyły cztery pojazdy - osobowy peugeot, ciężarówka, ford transit oraz ciężarowe volvo. Oba pojazdy ciężarowe przewoziły kruszywo. Czterej mężczyźni podróżujący fordem transitem zginęli na miejscu. Ofiary śmiertelne pochodziły z powiatu elbląskiego. Auto, którym jechali w kierunku Gdańska, zostało zgniecione między dwiema ciężarówkami. Mężczyźni mieli 41, 39, 38 i 24 lata. Wszystkie pojazdy jechały w kierunku Gdańska.