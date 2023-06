Co mieszkańcy sądzą o Elblągu? Wypełnij ankietę

Władze miasta ogłosiły kolejne konsultacje społeczne związane z przygotowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Elbląga. Do 15 czerwca chętni mogą wypełnić ankietę, w której m.in. padają pytania o jakość dostępu do służby zdrowia, edukacji, komunikacji miejskiej, oferty kulturalnej, usług czy oferty dla młodzieży.

Gminny Program Rewitalizacji dla Elbląga ma powstać do końca roku. Obejmie 15 procent powierzchni miasta, zamieszkałego przez 27 procent mieszkańców i będzie obowiązywał do 2030 roku. Obejmie m.in. dzielnice Zawodzie, Zatorze, Osiek, Wyspę Spichrzów, część Śródmieścia, Łasztowni. Dokładną mapkę obszaru rewitalizacji zamieszamy tutaj.

Bez tego dokumentu samorząd nie będzie mógł się ubiegać o unijne dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją miasta. Na początku roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne, następnie debaty, teraz przyszedł czas na ankietę skierowaną do elblążan, którą można wypełnić elektronicznie lub pisemnie (więcej tutaj), elektroniczna wersja ankiety tutaj.

Anonimowa ankieta zawiera kilkadziesiąt pytań, dotyczą m.in. innymi tego, jak bardzo ankietowany jest związany z Elblągiem, czy głosował w wyborach do Rady Miejskiej, w budżecie obywatelskim, jak często uczestniczy w wydarzeniach społeczno-kutturalnych skierowanych do mieszkańców, a także o to, czy w najbliższej okolicy jego zamieszkania są miejsca, w których mieszkańcy mogą samodzielnie organizować spotkania lub innego rodzaju aktywności. Ankieterzy chcą również wiedzieć, jak mieszkańcy oceniają w Elblągu dostęp do edukacji, sklepów, oferty gastronomicznej, terenów zielonych, usług, oferty kulturalnej, oferty dla młodzieży, dostęp do rekreacji, komunikacji miejskiej czy placówek opieki zdrowotnej. Pytają o to, w jaki sposób najczęściej poruszamy się po mieście (pieszo, rowerem, samochodem, komunikacją itp.), czy czujemy się w swoim miejscu zamieszkania bezpiecznie i jakie zachowanie innych ludzi uważamy za nieakceptowalne (np. niszczenie zieleni, zaśmiecanie itp.). Ankietowani mają też odpowiedzieć, jakie jakiego rodzaju działania powinny zostać podjęte w obszarze objętym rewitalizacją, by jakość życia się poprawiła.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania pogłębionej diagnozy społecznej terenów objętych rewitalizacją, która również będzie konsultowana z mieszkańcami. Powstaną również pomysły, co i jak zmienić w mieście, by przy okazji zmian infrastrukturalnych doprowadzić również do rozwiązania społecznych problemów.

- Wcześniej mieliśmy do czynienia z rewitalizacją 1.0, czyli odnawianiem reprezentacyjnych części miast i na końcu w wielu takich przypadkach stawiano fontannę. Ludzie tego oczekiwali. Nie mówimy, że to było złe, ale rewitalizacja 2.0 to coś więcej. Skupia się w znacznej części na problemach infrastrukturalnych, ale kładzie bardzo duży akcent na włączenie społeczne, lokalnej społeczności i na próbę rozwiązania problemów mieszkańców. Będziemy przeprowadzać diagnozę społecznych problemów w obszarze rewitalizacji, będziemy ją konsultować z mieszkańcami w różnej formie, także podczas spacerów po Elblągu – tłumaczył podczas lutowych debat Andrzej Brzozowy z firmy Projekty Miejskie, która przygotowuje program na zlecenie elbląskiego samorządu.

- Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności mieszkańcy wyznaczonego obszaru rewitalizacji, a także właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą lub działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, jak również wszyscy pozostali mieszkańcy miasta Elbląg – czytamy w piśmie przewodnim do ankiety, upublicznionej na stronie internetowej miasta.