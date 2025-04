Czas na Pola Nadziei

Od 2004 roku w Elblągu jest organizowana akcja Pola Nadziei, z której dochód wspiera działalność Hospicjum Elbląskiego. W tym roku rozpocznie się w dniach 5-6 kwietnia, kiedy to pod marketami i parafiami pojawią się wolontariusze zbierający datki na ten cel, ofiarując darczyńcom żonkile, symbol akcji. Z kolei 18 maja w Bażantarni odbędzie się szósta edycja Biegu i Marszu Nadziei.

Hospicjum Elbląskie opiekuje się na co dzień około setką cierpiących osób, nie tylko z powodów chorób onkologicznych. To zarówno bezpłatna opieka stacjonarna w siedzibie przy ul. Toruńskiej, u pacjentów w domach (hospicjum domowe) jak i nieodpłatna pielęgnacja w domach. I co roku może liczyć na wsparcie mieszkańców Elbląga czy to przy rozliczeniach PIT czy akcji charytatywnej Pola Nadziei, która odbywa się w naszym mieście od 2004 r.

- Co roku do akcji Pola Nadziei, której celem jest promocja idei hospicyjnej i pozyskiwanie funduszy, włącza się miedzy 600 a 800 wolontariuszy. Są to i dzieci, i dorośli, czasem firmy. Co roku od kwietnia do czerwca w przedszkolach, szkołach odbywają się kiermasze i kwesty. W ubiegłym roku dzięki akcji Pola Nadziei pozyskaliśmy ok. 100 tys. złotych, które zostały wydane na potrzebny hospicjum sprzęt – mówi Anna Podhorodecka ze Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego.

Tegoroczna akcja Pola Nadziei rozpocznie się w sobotę 5 kwietnia od kwest pod marketami w Elblągu i na ulicach miasta oraz warsztatów dla dzieci w CH Ogrody (w godz. 11-15). W niedzielę, 6 kwietnia, odbędą się z kolei kwesty pod parafiami w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Młynarach, Jarmołowie, Gronowie Elbląskim, Zwierznie, Jegłowniku, Chruścielu i Jeziorze.

A 18 maja w Bażantarni odbędzie się VI Bieg i Marsz Nadziei (zapisy trwają tutaj), organizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji pod patronatem prezydenta Elbląga, z którego dochód również zostanie przekazany na rzecz Hospicjum. Będzie mu towarzyszył piknik rodzinny ze stanowiskami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej przygotowanymi przez Wojewódzki Szpital Zespolony i Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej.

- Jeśli chodzi o finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia to mamy zupełnie niezłą sytuację. Natomiast pogrążają nas ciągle rosnące koszty osobowe, tak jak jest to w szpitalach i innych takich jednostkach w całej Polsce. Zużywa się też sprzęt, co roku musimy jakąś partię wymienić na nową. Ssaki, koncentratory tlenu, łóżka elektryczne. Sprzęt jest coraz lepszy, ale też coraz droższy – mówi Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego, dodając że sprzęt np. w ramach hospicjum domowego jest wypożyczany pacjentom bezpłatnie.

- Zachęcam wszystkich do dołączenia do drużyny Pola Nadziei, proszę o hojność. Czekamy i bardzo dziękujemy, bo te akcje w różnych miejscach pokazują, że hospicjum istnieje, że wspaniale działa i że uczymy empatii zwłaszcza dzieci. To temat, który dotyczy nas wszystkich i jest bardzo potrzebny – dodała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga, która zadeklarowała, że weźmie udział w VI Biegu Nadziei na dystansie 5 km.

Więcej szczegółów o akcji znajdziecie na stronie Hospicjum Elbląskiego.