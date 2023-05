Jedną z osób, które szerzej postanowiły się odnieść do naszego artykułu o parkowaniu naprzeciwko kościoła pw. Wszystkich Świętych, jest nasz Czytelnik, Pan Maciej. Wskazuje on m. in. na, jego zdaniem, niewłaściwe oznakowanie tego miejsca.

- W nawiązaniu do artykułu, pragnę zwrócić uwagę na oznakowanie tego terenu. Po pierwsze taki park z dużym prawdopodobieństwem nie jest drogą publiczną. Jeżeli na tym terenie miałby obowiązywać Kodeks Drogowy, to wymagałoby to znaku D-52, strefa ruchu. Bez tego nie jest możliwe karanie mandatami. Jeżeli jednak mamy do czynienia z drogą publiczną to ustawiony znak B-1 wraz z tabliczkami nie spełnia wymagań technicznych dla znaków drogowych (B-1 jest ewidentną zardzewiałą samoróbką niespełniającą norm co do odblaskowości, a tabliczki pod nim nie stosują właściwego kroju czcionki stosowanego na znakach drogowych).

Na marginesie, zadziwia nagłe zaangażowanie służb w ochronę tego miejsca, z jednoczesnym całkowitym odpuszczeniem placu Słowiańskiego (również dylemat drogi publicznej oraz znak B-1 z tabliczką zwalniającą od stosowania "wszystkich" umiejscowiony na wysokości poniżej minimalnej dla znaków drogowych).

Od redakcji: Skierowaliśmy pytania do Departamentu Zarząd Dróg i Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z prośbą o odniesienie się do opinii przesłanej przez Czytelnika.