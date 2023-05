"Pozwólcie parkować" kontra "chrońcie ten teren"

Czy powinna być możliwość parkowania naprzeciwko kościoła przy ul. Agrykola, czy jednak nie powinno być takiej opcji? Co na ten temat sądzą mieszkańcy, miejskie służby, Zarząd Zieleni Miejskiej, konserwator zabytków? Kto ustawił kamienie przy tamtejszych alejkach? O tym poniżej.

Zdania są podzielone

W krótkim czasie do naszej redakcji wpłynęły dwa maile od mieszkańców dotyczące możliwości parkowania naprzeciwko kościoła przy ul. Agrykola. Dwa maile, zaznaczmy od razu, prezentujące dwa różne stanowiska w tej sprawie.

- Chciałabym dowiedzieć się, dlaczego straż miejska nie reaguje na fakt wjeżdżania i parkowania na alejce i trawnikach przy ulicy Agrykola, naprzeciwko kościoła. Chodzę tamtędy bardzo często i zawsze parkują tam samochody osób udających się do kościoła. Trawniki i alejka są w opłakanym stanie. Zapytałam kiedyś strażnika miejskiego, dlaczego się tym nie interesują. W odpowiedzi usłyszałam, że mają związane ręce, bo nie ma zakazu. Ktoś chyba się nie bardzo orientuje, znak stoi (według stanowiska przesłanego nam przez straż miejską, są tam jednak przyznawane mandaty i upomnienia - red.). Kogo zatem obowiązuje respektowanie ustawionego znaku? Do kogo zgłosić problem? - pyta nasza Czytelniczka.

Zwolenniczką parkowania we wspomnianym miejscu jest inna mieszkanka miasta.

- Chciałabym zainteresować redakcję tematem parkowania samochodów przez elblążan naprzeciwko kościoła przy ulicy Agrykola w Elblągu. Wiele osób chciałoby zaparkować samochód w tym miejscu w czasie trwania mszy w niedziele, święta, a także w czasie ślubów lub pogrzebów. Konieczność pozostawienia samochodu przed wejściem na teren kościoła czy cmentarza nie dotyczy w tym momencie tylko parafian, ale również innych osób przybywających na uroczystości. Od pewnego czasu nie mamy takiej możliwości. Na terenie, o którym piszę, ustawiono bezwzględny zakaz wjazdu i parkowania. Wcześniej zakaz ten nie dotyczył parkowania w niedziele i święta (chociaż to również uniemożliwiało zaparkowanie samochodów uczestnikom pogrzebów czy innych uroczystości, które przecież mogą odbywać się również w inne dni). Policja jest zmuszana do interwencji i nakładania mandatów na osoby parkujące, gdyż jakiś "życzliwy" mieszkaniec miasta wzywa policję. Nie wzywa policji, kiedy odbywa się mecz lub impreza okolicznościowa w parku Dolinka... - skarży się kolejna nasza Czytelniczka. Zaznaczmy jednak od razu, że to m. in. policja wnosiła o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu, o czym niżej.

"Znak zakazu nie rozwiązuje problemu" kontra "mandaty są zasadne"

Jak się dowiedzieliśmy, temat parkowania w tym miejscu dzieli większą liczbę mieszkańców. W pewnym momencie przy alejkach pojawiły się kamienie, które mają uniemożliwić wjazd na trawniki.

Wróćmy jeszcze do zeszłorocznej interpelacji radnej Elżbiety Banasiewicz (PiS), która w piśmie do władz upomniała się o możliwość parkowania naprzeciwko kościoła. Pisaliśmy o tym w tekście Autem pod samą kruchtę.

- Od pewnego czasu policja oraz pracownicy straży miejskiej wręczają upomnienia oraz mandaty dla kierowców, którzy próbują zaparkować samochód w niedzielę, przyjeżdżając na mszę św. Przeciętnie od 10 do 20 samochodów co 1,5 godziny próbuje znaleźć lokalizację. Wiele osób to starsi ludzie lub rodziny z dziećmi. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych udostępnia plac (choć nie jest on przygotowany jak typowa nawierzchnia parkingowa) przed kościołem, który może pomieścić 5-6 samochodów. Mieszkańcy przed remontem chodnika przy ul. Agrykola zgłaszali ten problem. Znak zakazu i mandaty nie rozwiązują problemu – stwierdziła Elżbieta Banasiewicz w swoim piśmie. Proponowała m. in. wykonanie w omawianym miejscu "prowizorycznego parkingu".

- Znając problemy związane z parkowaniem na ul. Agrykola w roku 2021 Gmina Miasto Elbląg wykonała miejsca postojowe wzdłuż omawianej ulicy w liczbie 23 sztuk – odpowiadał radnej wiceprezydent Janusz Nowak. - Przypominam, że dodatkowo istnieje możliwość zaparkowania aut w lokalizacji znajdującej się przy ulicy Tadeusza Kościuszki, przy cmentarzu komunalnym. Nadmieniam, że auta mogą być również parkowane na ulicy Wspólnej, przy stadionie miejskim. Wyżej wymienione parkingi i miejsca postojowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Agrykola – wskazywał. Wiceprezydent podkreślił też, że teren naprzeciw parafii Wszystkich Świętych ma charakter rekreacyjno-wypoczynkowy i jest wpisany do rejestru zabytków, stąd prace w tym miejscu wymagają pozwoleń konserwatorskich.

- Ze względu na prawnie chronioną zieleń na tym obszarze nie ma możliwości lokowania stanowisk postojowych. Jeżeli zaś chodzi o wręczanie upomnień i mandatów przez straż miejską i policję to należy potwierdzić ich zasadność, ponieważ są tam łamane przepisy – pisał wiceprezydent. Podkreślał, że znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" zlokalizowany na wjeździe naprzeciw parafii wprowadzono m.in. na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, dyrekcji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków oraz mieszkańców...

Służby interweniują i będą interweniować

Fot. Anna Dembińska

Powyżej przewinęły się już takie instytucje, jak straż miejska, policja, Zarząd Zieleni Miejskiej, a nawet konserwator zabytków. Jak postrzegają problem dotyczący tego terenu? Zacznijmy od mundurowych.

- Problem parkowania na ul. Agrykola znany jest elbląskiej straży miejskiej. Na ulicy Agrykola są ustawione znaki drogowe, do których każdy kierowca powinien się stosować. Ci, którzy nie stosują się do znaków drogowych ponoszą konsekwencje w postaci pouczeń, mandatów oraz wystawianych przez strażników tzw. "żółtych kartek". W 2023 r. straż miejska interweniowała w tym miejscu 27 razy – podkreśla Iwona Łojewska, starszy inspektor ds. wykroczeń w Straży Miejskiej w Elblągu.

- To miejsce podlega doraźnym kontrolom policji właśnie z uwagi na parkowanie aut w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zostały tam wprowadzone przez miasto ograniczenia w parkowaniu w postaci oznakowania oraz przeszkód uniemożliwiających wjazd na teren zielony. Obecne oznakowanie tego miejsca jest aktualne. Policjanci doraźnie mają to miejsce kontrolować. Wnioskowaliśmy wcześniej do UM w Elblągu o zmianę organizacji ruchu oraz o ustawienie znaków drogowych, co zostało wykonane – odpowiada na nasze pytania nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

Konserwator o rejestrze zabytków, ZZM o niszczeniu roślinności

Nieprzychylne dla parkowania aut naprzeciwko kościoła jest też stanowisko elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

- Cały teren wokół SSP 3 i stadionu Olimpii wpisany jest do rejestru zabytków. Obszar zieleni komponowanej przy ul. Agrykola powinien pozostać wolny od nadmiernego ruchu samochodowego. O ile dopuszczony został dojazd do szkoły i okolicznych zabudowań, to organizowanie tam parkingów byłoby niewskazane. Parking przy cmentarzu na ul. Kościuszki jest tak wielki, że może przyjąć wszystkich zmotoryzowanych wiernych, a jeżeli komuś jest za daleko, to zorganizowano też dodatkowe miejsca parkingowe na wysokości cmentarza żołnierzy radzieckich. Co do głazów, to nic mi o tym nie wiadomo i zakładam, że jest to inicjatywa mieszkańców w celu uniemożliwienia parkowania na tym terenie zielonym - podkreśla Sławomir Mioduszewski, kierownik delegatury WUOZ w Elblągu.

Ostatnim elementem układanki jest administrator terenu, Zarząd Zieleni Miejskiej. Od kilku dni oczekujemy na odpowiedź na nasze pytania w tej sprawie (m. in. potwierdzenie, czy - jak zakładamy - to ZZM ustawił głazy przy alejkach), dziś dowiedzieliśmy się, że na odpowiedź musimy jeszcze poczekać, bo nie ma aktualnie osoby, która mogłaby ją dla nas opracować. Co ciekawe, dziś (22 maja) ZZM opublikował jednak... post na Facebooku dotyczący tego terenu. Treść udostępniamy poniżej, a nasz materiał uaktualnimy, gdy dostaniemy odpowiedzi od zarządu.

- Zieleniec czy parking? Wydawać by się mogło, że sprawa jest oczywista i odpowiedź prosta, jednak, jak pokazują zdjęcia, nie dla każdego. Od dłuższego czasu ZZM bezskutecznie tłumaczy kierowcom, że zieleniec przy ul. Agrykola nie jest parkingiem. Wjeżdżając nań właściciele pojazdów niszczą roślinność i infrastrukturę terenu oraz... łamią prawo. Na jedynym wjeździe na teren ustawiony jest bowiem znak (B-1). Wciąż oznacza on zakaz ruchu w obu kierunkach - podaje w mediach społecznościowych Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wygląda na to, że obecne rozwiązanie – to znaczy zakaz ruchu w obu kierunkach – a także interwencje służb w tym miejscu w związku z parkowaniem przed kościołem będzie nadal aktualne. Niewątpliwie sprawa ta pokazuje, jak różne mogą być oczekiwania poszczególnych mieszkańców dotyczące tej samej kwestii. A co sądzą o parkowaniu w tym miejscu Czytelnicy portElu? Zachęcamy do rzeczowej dyskusji.