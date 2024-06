Gala szkoły Broadway: Taniec połączył pokolenia

- Na poprzedniej gali tańczyła moja córka. Zobaczyłam ją na scenie i po prostu się zakochałam w tańcu. Postanowiłam, że też wezmę udział w zajęciach - mówi pani Inessa, którą wystąpiła w koncercie galowym z okazji zakończenia kolejnego sezonu w Szkole Tańca Broadway. Zobacz zdjęcia.

W czerwcu kończy się szkoła, również ta tańca. Zamiast świadectw z czerwonymi paskami, - koncert galowy i medale.

- Kiedy widzę, jak dzieci się stresują, to mi się to trochę udziela - mówi przed występem Ewa Kalka, organizatorka wydarzenia i założycielka Szkoły Tańca Broadway. - Zawsze są jakieś potknięcia techniczne, ale kiedy już zaczynamy, to wszystko idzie gładko, a po samych sprzedanych biletach widzę, że jest się z czego cieszyć, bo mamy prawie pełną salę.

Czerwona szminka, obcasy, cekiny, piękne stroje i przede wszystkim, dużo energii, którą niezależnie od wieku, emanują tancerki. I za kulisami, i na scenie.

- Lubię być na scenie - mówi siedmioletnia Weronika w złotej, mieniącej się sukience, która tańczy już od czterech lat. - Tańczyłam poleczkę dwa lata temu, a dzisiaj ze wstążką „Piękną i Bestię” - dodaje nieśmiało.

Kochamy taniec

Taniec ze wstążką, współczesny, latino, ale też balet prezentują Antonina, Maja oraz Ewa, uczennice szkoły podstawowej. Jak zgodnie przyznają, nie stresowały się, bo nie był to ich debiut i miały za sobą dużo konkursów.

- Kochamy taniec - przyznają jednogłośnie.

Dziewczynki tańczą już od kilku lat, jednak na naukę nigdy nie jest za późno, co udowodniły panie Inessa, Paulina i Monika, które swą przygodę z tańcem zaczęły we wrześniu, a niedawno w Bydgoszczy na Mistrzostwach Polski zdobyły złoty medal. We wtorek otworzyły galę, prezentując bachatę, czyli taniec pochodzący z Dominikany.

- Zapisałam się do szkoły, bo to miała być przyjemność, a zrobiło się z tego fajne i pozytywne hobby - przyznaje pani Paulina. - Będziemy teraz tęsknić przez wakacje, bo nie będziemy się spotykać regularnie i będzie nam smutno z tego powodu, więc czekamy na wrzesień.

Publiczność chętnie oklaskiwała tancerki (fot. Anna Dembińska)

- Mnie namówiła siostra męża, która tańczyła, więc poszłam, by pójść i już tak zostałam, bo bardzo mi się spodobało - dodaje ze śmiechem pani Monika.

- Na poprzedniej gali tańczyła moja córka, zobaczyłam ją na scenie i po prostu się zakochałam. Postanowiłam, że od września idę – wyznaje pani Inessa. - Córka tańczy ze wstążką, ale od przyszłego roku też chce przejść na latino, bo mówi, że każda dziewczynka chciałaby mieć takie piękne stroje.

Wiceprezydentka też tańczy

Wśród pięćdziesięciu tancerek prezentujących bachatę jest też obecna wiceprezydentka Elbląga Katarzyna Wiśniewska, która tańczy od kilku lat W późniejszej części programu występuje z grupą Cubana. Bachata rozgrzewa widownię, przygotowując ją na taniec ze wstążkami najmłodszych uczestniczek. Następnie na scenę wkraczają solistki. Nie brakuje też tańca nowoczesnego, połączonego z gimnastyką.

Wtorkowy koncert był okazją do tanecznego debiutu dla wielu z osób uczęszczających do Szkoły Tańca Broadway. Szkoła hucznie zamknęła kolejny rok działalności, a od września znów zacznie uczyć tanecznych kroków.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym wydarzenia