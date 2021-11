Horrendalne ceny studniówek (Napisali do nas)

Może jesteście Państwo w stanie ustalić, jaki jest koszty studniówek w elbląskich szkołach? A może po wrzuceniu posta odezwą się Czytelnicy w komentarzach? Jestem ciekawa jako rodzic dziecka klasy maturalnej co o cenach bali przedmaturalnych myślą inni - napisała do nas jedna z Czytelniczek,

Pamiętamy, że kiedyś studniówka była organizowania w sali gimnastycznej czy auli i każdego było na nią stać. Teraz wszyscy szkolny parkiet zamienili na salę restauracyjną. Skromne, czarne sukienki zostały zamienione w balowe kreacje. Pozostał jedynie polonez i czerwone podwiązki na szczęście.

Pojawiły się z kolei nowe, niemałe wydatki. Absurdem jest cena za studniówkę (kilka godzin zabawy), która sięga ponad 700 zł (ok. 500 zł za 1 osobę i dodatkowo ok. 250 zł za osobę towarzyszącą). Na cenę składa się m.in. wynajem sali, dekoracja, jedzenie i picie muzyka, fotograf, kwiaty dla nauczycieli... Dodać do tego trzeba jeszcze koszt ubrań, butów... Pomijam już koszt fryzjera czy kosmetyczki. Droższy wieczór niż niejedno wesele za osobę. Cena balu maturalnego jest zdecydowanie za duża. Jedni rodzice zgrzytają zębami i płacą, bo „tradycja zoobowiązuje", drudzy z przykrością odmawiają swoim dzieciom i nie ma co się dziwić.

Odczuwam, że obecnie studniówka jest czymś luksusowym, a zaporowe ceny powodują, że część młodzieży nie doświadczy uroków tradycyjnego wieczoru, który celebruje się raz w życiu.

Pozdrawiam rodziców i młodzież klas maturalnych.

Czytelniczka (dane do wiadomości redakcji)

Od redakcji: Co o cenach studniówek sądzą tegoroczni maturzyści i ich rodzice? Czy w tym roku szkolnym w związku z pandemią studniówki w ogóle się odbędą? Maturzyści, czy je planujecie? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.