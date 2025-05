Kasztany kwitną, matury czas zacząć

1024 elblążan w tym roku przystąpi do egzaminów maturalnych. Dziś (5 maja) maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. Jak wyglądają matury w Elblągu? Zobacz zdjęcia.

Jak pszczoły do ula lecieli dziś maturzyści do swoich szkół. Dziś (5 maja), język polski, jutro, matematyka, pojutrze język angielski, potem coś rozszerzonego i...

- Stres? Jest, chociaż nie aż taki duży jak myślałam – mówi Marysia, jedna z tegorocznych maturzystek z III Liceum Ogólnokształcącego. - Trochę lepiej niż wczoraj.

- Trochę stresu jest – dodaje Lena koleżanka Marysi ze szkoły.

To dwie z 1024 elblążan, którzy w tym roku będą zdawać egzamin dojrzałości. Dla 858 będzie to pierwsze podejście, 166 będzie to kolejna próba. 513 osób będzie zdawało w liceach ogólnokształcących (430 pierwszy raz), 511 w technikach i szkołach branżowych II stopnia (428 pierwszy raz)

Zanim to jednak nastąpi trzeba się dziś uporać z językiem polskim.

- Mam nadzieję, że będzie „Wesele” i „Lalka”. Fajnie jakby był łatwy temat rozprawki – mówi Marysia.

- Co będzie? Nie chcę krakać. Chciałabym „Lalkę” - dodaje Lena

Półżartem sprawdzamy czy wiedzą jak nazywała się dziewczyna, do której ”startował” Stanisław Wokulski.

- Izabella – odpowiada Marysia.

- Łęcka – uzupełnia Lena.

Odpowiedź zaliczona.

Pierwsza taka matura

W tym roku elbląscy abiturienci zdawać będą także maturę międzynarodową. W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu część uczniów podeszła do polskiego egzaminu dojrząłości, a 19 osób, które realizowały program Cambridge International Education, zdawać będzie brytyjską maturę międzynarodową International A-Level.

Do międzynarodowej matury w Regencie przystąpiło 19 osób (fot. Regent)

- Regent jest jedną z dwóch szkół w województwie warmińsko-mazurskim, które oferują możliwość zdawania matur międzynarodowych (drugą, oferującą zdawania matur IB jest I LO w Olsztynie) i jedyną z 5 szkół w Polsce, której uczniowie zdają w tym roku prestiżową maturę International A-Level - informuje dr Anna Martowicz, wicedyrektor ds. programu międzynarodowego.

Maturalne statystyki

Po języku polskim, matematyce i języku obcym (prawie wszyscy zdają język angielski, 1 osoba j. hiszpański, 6 osób – j. niemiecki) na deser przyjdzie zdawać egzamin rozszerzony. Na co zdecydowali się elblążanie przystępujący do matury pierwszy raz prezentujemy na poniższym wykresie.

Część pisemna matur potrwa do 22 maja. Między 9 a 24 maja odbywać się będą egzaminy ustne. Między 9 a 24 maja odbywać się będą matury ustne. Maturzyści mogą wybrać kilka przedmiotów dodatkowych. Przy ich wyborze najczęściej kierują się wymaganiami uczelni wyższych, na których chcą kontynuować swoją edukację. 31 osób w Elblągu wybrało cztery przedmioty dodatkowe, 221 – trzy, 270 – dwie, 266 – jeden. 70 absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia zrezygnowało ze zdawania egzaminów z dodatkowych przedmiotów po zdobyciu certyfikatów kwalifikacji zawodowych.

Wyniki matur poznamy 8 lipca. Wszystkim elbląskim maturzystkom i maturzystom redakcja Elbląskiej Gazety Internetowej życzy połamania piór!