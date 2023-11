Oczka za dnia zmrużone

- Na przejściu dla pieszych na ul. Nowowiejskiej, przy Szkole Podstawowej nr 12, nie działają zamontowane tam tzw. "kocie oczka", które miały pomagać w bezpiecznym przejściu, zwłaszcza dzieciom z pobliskiej szkoły – poinformowała nas o awarii aktywnego przejścia nasza Czytelniczka. Co się stało z "oczkami"?

Przejście na Nowowiejskiej za dnia (Fot. Anna Dembińska)

- Przy dzisiejszej pogodzie, kiepskiej widoczności to bardzo niedobrze, że te odblaski nie działają. Proszę o interwencję – zwróciła się do naszej redakcji mama jednego z uczniów "dwunastki" we wtorek, 14 listopada.

Sprawdziliśmy. Aktywne przejście dla pieszych na Nowowiejskiej nie działa za dnia, funkcjonowało natomiast z powodzeniem we wtorkowy wieczór.

W tej sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Urzędnicy po naszej interwencji przyjrzeli się sprawie. Czemu "kocie oczka" nie działały za dnia?

Jak podkreśla Łukasz Mierzejewski, w przypadku przejścia przy ul. Nowowiejskiej wystąpił problem z zasilającym jego oświetlenie akumulatorem.

- W ciągu dnia przejście jest zasilane akumulatorem, a później z lamp ulicznych, stąd "kocie oczka" nie działały w ciągu dnia – tłumaczy przedstawiciel biura prasowego UM w Elblągu. - Akumulator będzie ładowany przez najbliższy weekend i ponownie zamontowany w przyszłym tygodniu - podkreśla urzędnik.

Urzędnicy zapewniają, że jeśli to nie przyniesie rezultatu, zostanie zakupiony nowy akumulator.