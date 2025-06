Odkryj Elbląg w Grze Miejskiej „Z dala od klawiatury, a bliżej kultury”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu serdecznie zaprasza uczniów klas V–VIII do udziału w wyjątkowej Grze Miejskiej, która odbędzie się 13 czerwca 2025 roku. To wydarzenie stanowi doskonałą okazję, by połączyć dobrą zabawę z nauką i poznawaniem lokalnej kultury.

Celem wydarzenia jest nie tylko zabawa, ale także przybliżenie uczniom elbląskich szkół podstawowych instytucji kultury, wzmocnienie więzi z miastem oraz uczczenie 80. rocznicy Powrotu Elbląga do Polski. Gra miejska to także świetna okazja do lepszego poznania historii miasta, a także budowania więzi z jego mieszkańcami. W tym roku wydarzenie ma na celu także pogłębienie współpracy między lokalnymi instytucjami kultury i organizacjami działającymi na rzecz społeczności. Z tej okazji do wydarzenia dołączają nasi stali partnerzy, którzy od lat wspierają grę miejską z ogromnym zaangażowaniem: - Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida oraz Elkamera, - Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły, - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, - Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu, - Departament Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, - Centrum Sztuki „Galeria EL”. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 6 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona. Z tego względu organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłaszania uczestników. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.swiatowid.elblag.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 55 611 20 59. Nie przegap tej unikalnej okazji na połączenie przygody z odkrywaniem kultury Elbląga! Zgłoś swoją drużynę już dziś!

