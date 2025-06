W sobotę, 14 czerwca, odbędzie się kolejny spacer z prezydentem Elbląga. Michał Missan będzie czekał na mieszkańców o godz. 11 przy fontannie w Ogrodzie Różanym w parku Kajki.

- Będzie to doskonała okazja, by porozmawiać z prezydentem w luźnej, nieformalnej atmosferze. W trakcie spaceru poruszymy tematy ważne dla mieszkańców – zarówno te związane z realizowanymi obecnie inwestycjami w naszym mieście, jak i z planami na przyszłość. Porozmawiamy swobodnie o naszym mieście, o tym, co już się zmienia i co jeszcze przed nami. Na zakończenie spotkania dla wszystkich uczestników przewidziano letni poczęstunek – orzeźwiającą lemoniadę, która będzie czekać na spragnionych w cieniu parku - informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Od redakcji: O tej inicjatywie pisaliśmy w dziale Hit czy Kit.