Szczecińska Arkonka i basen w Elblągu

Basen odkryty w Elblągu ma być otwarty na przełomie czerwca i lipca. W Szczecinie działa podobny obiekt - „Arkonka”. Jak on działa i czy może być przykładem, jak mógłby funkcjonować basen w Elblągu?

„Kompleks Rekreacyjny Arkonka znajduje się w samym sercu Lasu Arkońskiego. Otoczony przepiękną roślinnością, stanowi jedną z największych atrakcji Szczecina. Na siedmiu hektarach powierzchni znajdują się cztery niecki basenowe, odpowiednie zarówno dla kilkuletnich dzieci - o głębokości do 40 cm, jak i dla starszej młodzieży i dorosłych – dochodzące do głębokości 180 cm. W basenach usytuowano punkty masażu stóp, gejzery, zabawki strzelające znienacka wodą, jest też gigantyczna fontanna o wysokości wyrzutu wody do 15 metrów. Bez wątpienia, hitem są trzy zjeżdżalnie: rodzinna, falowana i dla najodważniejszych – "kamikadze". Z myślą o lubiących wyzwania, przygotowana została "rwąca rzeka", która daje możliwość płynięcia pod prąd.” - czytamy na stronie internetowej basenu odkrytego „Arkonka” w Szczecinie.

Szczecin

Szczeciński basen działa od 1 czerwca do 31 sierpnia przez siedem dni w tygodniu. Bilet wstępu kosztuje 24 zł normalny (12 zł ulgowy, dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem wchodzą bezpłatnie, są też zniżki dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz Szczecińskiej Karty Seniora; karnet na 10 wejść kosztuje 216 zł; normalny i 106 zł ulgowy). Bilet jest całodniowy.

W czerwcu ubiegłego roku Arkonka zanotowała 25 tys. wejść, w lipcu – 50 tys., w sierpniu - 48. tys. [Szczecin zamieszkuje niecałe 390 tys. mieszkańców]. W pozostałych miesiącach wstęp na obiekt jest bezpłatny (ale wody w basenach nie ma). W tym okresie płatne jest tylko korzystanie z kortów do tenisa ziemnego (20 zł/h) i badmintona (7zł/h). Poza sezonem można wynająć obiekt na wyłączność (koszt 3 tys. zł za dzień). Na terenie obiektu funkcjonują punkty gastronomiczne.

Obiektem zarządza szczeciński Zakład Usług Komunalnych.

Elbląg

Jak to może wyglądać w Elblągu? Obiekt ma zostać otwarty na przełomie czerwca i lipca, ale szczegółowe rozwiązania wciąż nie są znane. Dziś informowaliśmy o rozpoczęciu poszukiwań potencjalnych dzierżawców nieruchomości przeznaczonych na punkty gastronomiczne.

- Z basenu otwartego w tym roku będzie można korzystać do września. Docelowo planuje się, że obiekt będzie czynny od połowy czerwca do połowy września, w zależności od warunków atmosferycznych. Oprócz zjeżdżalni będą niecki basenowe, rwąca rzeka, brodzik dla dzieci oraz plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej oraz do badmintona. Do tego będzie przestrzeń wypoczynkowa oraz strefa gastronomiczna – informuje Jacek Żukowski z referatu prasowego biura prezydenta miasta. - Basen poza sezonem będzie nieczynny, nie będzie możliwości korzystania z obiektu.

Ceny biletów? Na razie nieznane. Szacowane koszty funkcjonowania?

- Niestety miesięczny koszt funkcjonowania nie jest aktualnie możliwy do oszacowania. Po pierwszym sezonie będzie można więcej powiedzieć. Trzeba jednak pamiętać, że koszty będą w dużej mierze zależały od warunków atmosferycznych. Ponadto każdy miesiąc będzie miał inne zapotrzebowania np. ze względu na początkowe rozruchy, czy konieczność mocniejszego podgrzewania wody na koniec sezonu – wyjaśnia Jacek Żukowski.

Elbląskim obiektem będzie zarządzał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.