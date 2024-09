Złe parkowanie, zły przykład

- Sznur samochodów wzdłuż szkoły i tak będzie przez cały rok szkolny w godzinach rannych i w godzinach odbioru dzieci po zajęciach. To jest przykład, jak mieszkańcy Elbląga dbają o zieleń i dają przykład swoim dzieciom - pisze pani Hanna, nasza Czytelniczka, skarżąc się na nieprawidłowe parkowanie wzdłuż Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu.

O problemie z parkowaniem i dojazdem do tej szkoły już w przeszłości pisaliśmy. Ten temat Czytelnicy zgłaszali nam dwa lata temu, a wróciliśmy do niego, przy okazji postawienia głazów przy tamtejszych alejkach, mających uniemożliwić nieprawidłowe parkowanie. Jak sytuacja wygląda teraz?

- Czwartek, 29 sierpnia, godz. 17. Zaczęły się już chyba zebrania rodziców, bo sznur samochodów wzdłuż szkoły i tak będzie przez cały rok szkolny w godzinach porannych i w godzinach odbioru dzieci po zajęciach. Niedawno pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej kosili ten teren i uprzątnęli skoszoną trawę, a to jest przykład, jak mieszkańcy Elbląga dbają o zieleń i dają przykład swoim dzieciom - pisze do nas pani Hanna, nasza Czytelniczka.

Co z głazami, które ZZM w Elblągu umieścił w tamtej okolicy?

- Są posadowione od 1,5 roku na terenie zielonym, administrowanym przez ZZM od ulicy Agrykola. Od czasu ich umieszczenia nie zmieniły lokalizacji i spełniają swoją funkcję, blokując możliwość parkowania samochodów - informuje Agnieszka Matwiejczuk, inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych z Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Agnieszka Matwiejczuk dodaje, że samochody widoczne na zdjęciach zostały zaparkowane na działce 73/10 i jest to pas drogowy zarządzany przez Departament Zarządu Dróg w Elblągu.

(fot. Czytelniczka)

O zdanie w tej sprawie poprosiliśmy też Hannę Szuszkiewicz, dyrektorkę Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu.

- Trudno mi się odnieść do łamania przepisów przez parkujących, ponieważ nie są to moje kompetencje, zdaję sobie jednak sprawę, że teren zielony powinien być absolutnie chroniony. Na zebraniach z rodzicami w najbliższym czasie na pewno zaapeluję do rodziców o parkowanie tylko w miejscach dozwolonych - zapewnia Hanna Szuszkiewicz. - Odpowiednie działania systematycznie podejmujemy z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz policją. Mogę liczyć tylko na uważność i wrażliwość parkujących. W okolicy szkoły są parkingi, przy cmentarzu, wzdłuż ul. Agrykola, czy wjazdu od ul. Wspólnej i namawiamy rodziców do korzystania z tych miejsc.

Jak dodatkowo informuje Iwona Łojewska, st. insp. ds. wykroczeń, do Straży Miejskiej w Elblągu nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania przy ul. Wspólnej.

Na stanowisko Departamentu Zarządu Dróg jeszcze czekamy. Do sprawy powrócimy.