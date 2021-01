Żołnierze uratowali życie pacjentowi

Dzięki pomocy dwóch żołnierzy 16. Pułku Logistycznego lekarze uratowali życie mężczyźnie, który stracił przytomność przy wejściu do Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu Med. - Dziękujemy żołnierzom za wspaniałą postawę. Przyczynili się do przywrócenia krążenia i oddechu pacjenta – piszą pracownicy Centrum w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w Centrum Radioterapii i Usprawniania Nu Med przy ul. Królewieckiej. - Jeden z mężczyzn, schodząc po schodach, nagle stracił przytomność i upadł przed wejściem do naszego centrum - w miejscu, gdzie dyżurują żołnierze, mierzący temperaturę odwiedzającym nas pacjentom. Obaj żołnierze zareagowali błyskawicznie. Powiadomili personel medyczny, zabezpieczyli to miejsce i sami zaczęli udzielać pierwszej pomocy. Szybko na miejscu pojawił się lekarz, który przywrócił krążenie i oddech pacjenta – opowiada Justyna Tomkiewicz, pielęgniarka koordynująca w Centrum.

Za swoją postawę obaj żołnierze – szeregowi: Sebastian Tomczuk i Adam Konieczny - otrzymali podziękowania od dyrekcji Centrum, która również przesłała je do ich macierzystej jednostki – 16. Żuławskiego Pułku Logistycznego, stacjonującego w Elblągu przy ul. Łęczyckiej

- Rzadko się zdarzają się takie reakcje. Dziękujemy. Szczególnie za czujność, natychmiastową reakcję i wyjątkową postawę, a przede wszystkim za uratowania ludzkiego życia – mówi Anna Tybińkowska, pełnomocnik zarządu ds. operacyjnych w Centrum Radioterapii i Usprawniania.