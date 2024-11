Zostaną w naszej pamięci

W listopadzie szczególnie pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli. Wśród nich są osoby, które trwale zapisały się w życie całej elbląskiej społeczności. Przypominamy, kogo pożegnaliśmy w minionym roku.

12 listopada 2023 zmarła Helena Pilejczyk, brązowa medalistka z igrzysk olimpijskich w 1960 r. w Squaw Valley, srebrna medalistka mistrzostw świata z 1960 r, Honorowa Obywatelka Elbląga. W mieście pozostawiła po sobie pokolenia łyżwiarzy, tor wrotkarski przed Szkołą Podstawową nr 12, wspomnienia uczniów „dwunastki“, zawodników Olimpii i Orła. Zawsze znalazła czas na gości i zawsze z uśmiechem na twarzy po raz stutysięczny opowiadała o słynnym wyścigu ze Squav Valley Miała 92 lata.

19 listopada odszedł Zdzisław Rogacewicz, znany lekarz sportowy. Stawiał na nogi elbląskich sportowców, widział ich triumfy i porażki. Najlepiej wiedział, ile zdrowia ich to kosztowało. Dane mu było przeżyć wiele znakomitych wydarzeń sportowych nie tylko w piłce nożnej, ale także łyżwiarstwie, piłce ręcznej, zapasach, boksie i podnoszeniu ciężarów z udziałem sportowców z Elbląga. Równocześnie przez wiele lat pracował jako chirurg w pogotowiu. Miał 90 lat.

29 listopada odszedł Edward Bryk, znany elbląski lekarz i ordynator. Gdy w 2018 roku przechodził na emeryturę, miał za sobą 47 lat pracy jako lekarz, w tym 22 lata jako ordynator (koordynator) I Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, przez pięć lat kierował tą placówką. Był również radnym pierwszej kadencji samorządu (1990-94) i zasiadał w Zarządzie Miasta. Miał 76 lat.

3 grudnia zmarł Piotr Kajmer, znany elbląski fotograf i fotoreporter. Pracował m.in. dla „Dziennika Bałtyckiego”, „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Elbląskiego”, dokumentując na tysiącach zdjęć wydarzenia z Elbląga i regionu, życie jego mieszkańców oraz zmieniającą się rzeczywistość od lat 70. Długo zmagał się z chorobą, co nie przeszkodziło mu do końca życia być aktywnym pasjonatem fotografii. Odszedł w wieku 66 lat.

13 grudnia zmarł Wojciech Łazarek, W pamięci elblążan zapisał się jako szkoleniowiec Olimpii Elbląg. Pod jego wodzą żółto-biało-niebiescy pierwszy raz awansowali na zaplecze ekstraklasy (do ówczesnej II ligi). Największe sukcesy w piłce klubowej odnosił z Lechem Poznań, z którym wywalczył dwa mistrzostwa Polski oraz dwa Puchary Polski. W latach 1986 – 89 był trenerem reprezentacji Polski. Miał 86 lat.

3 stycznia zmarł Krzysztof Szumała, wójt gminy Milejewo. Od 2002 roku do 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy wójta, był odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych na inwestycje. W grudniu 2014 roku wygrał wybory na wójta gminy, reelekcję zapewnił sobie w 2018 roku. Miał 60 lat.

26 stycznia 2024 zmarł Zbigniew Pater. był skarbnikiem miasta w latach 1994-2017, zarządzał finansami Elbląga za kadencji kilku prezydentów: Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, Henryka Słoniny, Grzegorza Nowaczyka, Jerzego Wilka i Witolda Wróblewskiego. Wcześniej m.in. pracownik Zamechu. Przez ponad dwie dekady gospodarował finansami Elbląga, współtworzył kolejne budżety, odejmował się też trudnych zadań restrukturyzacji i oddłużania miasta. Miał 72 lata.

18 marca zmarł Stanisław Chomentowski, znany i zasłużony ratownik WOPR. Był ratownikiem, instruktorem, wykładowcą Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Wychowawca wielu pokoleń elbląskich ratowników i instruktorów. Zaangażowany w życie WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządu Głównego WOPR. W swoim życiu uratował dziesiątki ludzkich istnień. Miał 79 lat.

4 kwietnia zmarł Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Był działaczem Związku Ukraińców w Polsce, nauczycielem oraz politykiem. Ukończył matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Założył Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, gdzie pełnił funkcję dyrektora w latach 1990-2007. W latach 1998-2007, a więc przez trzy kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku warmińsko-mazurskiego. W 2007 r. został wybrany posłem, mandat piastował przez dwie kadencje. (VI i VII kadencja). Od 2015 r był wicemarszałkiem województwa warmińsko- mazurskiego. Miał 64 lata.

16 kwietnia zmarł działacz „Solidarności” Leszek Koszytkowski. Za swoje dokonania został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu. Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. ukrywał się do 3 stycznia 1982 r. Internowany 4 stycznia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a następnie w Kwidzynie, gdzie 14 sierpnia 1982 r. wziął udział w akcji protestacyjnej internowanych. Podczas pacyfikacji protestu został pobity przez funkcjonariuszy służby więziennej. Po tych wydarzeniach przez 28 dni prowadził głodówkę protestacyjną. Został zwolniony z internowania 9 grudnia 1982 r., pozostawał bez pracy do 1984 r. Był m. in. redaktorem podziemnego pisma „Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność»”. Odszedł w wieku 69 lat.

22 kwietnia odszedł Mirosław Zalewski. Były, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, zasłużony i ceniony pedagog. Miał 69 lat.

25 maja w wieku 67 lat zmarł Jerzy Dwornicki, do 2003 roku główny piwowar i dyrektor browaru w Elblągu. Był też radnym Rady Miejskiej w Elblągu i prezesem Klubu Sportowego Orzeł, a także Startu Elbląg. Jerzy Dwornicki do 2003 roku pracował w browarze w Elblągu. Następnie przeszedł do Żywca, gdzie do 2018 roku był dyrektorem browaru. Miał 67 lat.

29 czerwca zmarł Mariusz Michalski, aktor związany z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od 2003 roku. Z naszym teatrem związany od 2003 roku. Stworzył kilkadziesiąt kreacji zdobywając serca widzów oraz nagrody i wyróżnienia na festiwalach teatralnych. Pracował także w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu i Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Miał 65 lat.

9 lipca zmarła Lidia Abramowicz. Była wieloletnią kustosz elbląskiego muzeum. Pracowała tam od 1969 roku, kiedy jeszcze jego siedziba mieściła się w kamienicach przy ul. Wigilijnej i była z nim związana aż do 1997 roku. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. We wrześniu 1975 r. pod jej kierownictwem zorganizowano Międzynarodową Konferencję Historyków Kultury Miast Nadbałtyckich. Jej najbardziej znanym opracowaniem był bogato ilustrowany przewodnik po wystawie „750 lecie Elbląga”, który współtworzyła z Kazimierzem Arbartem. Zmarła w wieku 93 lat.

10 września po długiej walce z chorobą zmarł Zdzisław Witt, długoletni członek Elbląskiego Klubu Rotary. Był członkiem zwykłym od maja 1993 do końca 2019 r., a następnie został Członkiem Honorowym. Był jednym z tych, którzy 29 listopada 1993 r. brali udział w uroczystości powołania EKR. Miał 86 lat.

12 października zmarł Andrzej Ławrynowicz, założyciel pierwszej w Elblągu i szóstej w Polsce agencji ochrony „Promet – Service” Działał także jako mediator sądowy. Miał 68 lat.

14 października zmarł Zygmunt Obrycki, w historii naszego miasta zapisał się przede wszystkim utworzeniem Fundacji Końskie Zdrowie, gdzie „w jeździectwie” zakochało się wielu elblążan i nie tylko. Był znanym działaczem jeździeckim, wielkim znawcą koni, Fundacją Końskie Zdrowie kierował od jej powstania do 2019 r. Miał 73 lata.