Bilety na Baltic Cup w promocyjnej cenie

Zbliża się 23 edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. W dniach 20-22 października do Elbląga zawitają najlepsi tancerze w stylu standard i latin. 21 sierpnia rozpocznie się przedsprzedaż biletów w promocyjnej cenie 30 złotych.

Areną tanecznych zmagań stanie się hala sportowo-widowiskowa przy al. Grunwaldzkiej. W ciągu trzech dni Elbląg zajaśnieje blaskiem gwiazd tańca, które rozgrywać będą turnieje

w kategoriach Latin i Standard. Współzawodnictwo oceniać będzie międzynarodowe jury.

Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup to jeden z największych turniejów tańca w Polsce organizowany od 2000 roku. Pomysłodawcą Baltic Cup był Tor Floysvik z Norwegii, który skupił wokół tej idei partnerów z Polski, Szwecji, Litwy. Gospodarzem pierwszego pucharu Bałtyku był Elbląg. I Festiwal już w Elblągu pozostał, wpisując się na stałe w taneczny kalendarz Elbląga. Turniej ten stał się już tradycją w tanecznym świecie. O jego popularności świadczyć może fakt, iż w każdej edycji uczestniczą tancerze z całego świata!

- Z roku na rok dążymy też do tego by nasze przedsięwzięcie nie ograniczało się jedynie do turniejowych zmagań. Co roku festiwalowi towarzyszą rankingowe zawody, które odbywają się pod egidą Światowej Federacji Tańca Sportowego (WDSF). W tym roku będzie to WDSF Rising Stars World Challenge Cup Standard Dodatkowo tegoroczna edycja, zostanie wzbogacona o Mistrzostwa Europy w tańcach standardowych u-21, które będą rozgrywane podczas drugiego dnia zawodów - mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Od 21 sierpnia do 2 października trwać będzie promocja biletów dla elblążan. Bilety w cenie 30 złotych (na trybuny) będzie można nabyć w kasie CSE „Światowid” w Elblągu. Po tym terminie te same bilety kosztować będą 50 zł na piątek, 60 zł na sobotę i niedzielę.

Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar.

23 edycję Międzynarodowego Festiwalu Baltic Cup dofinansowano: ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki; współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.

Szczegóły 23 edycji MFT Baltic Cup na stronie festiwalu.