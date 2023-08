Concordia rozpoczyna sezon

Wyjazdem do Legionowa na mecz z tamtejszą Legionovią rozpoczną rozgrywki III ligi piłkarze Concordii Elbląg. Pomarańczowo - czarni szybko musieli zmienić plany i zamiast przygotowywać się do IV ligi, budować zespół na trzecią. Zobacz zdjęcia z treningu.

Urwali się ze stryczka - tak półżartem można określić sytuację pomarańczowo - czarnych w ostatnich tygodniach. Po zdobyciu Wojewódzkiego Pucharu Polski piłkarze rozjechali się na urlopy, a w klubie rozpoczęto przygotowania do startu w IV lidze. Jak „grom z jasnego nieba“ na początku lipca przyszła wiadomość, że Sokół Ostróda nie zgłosił się do rozgrywek III ligi. Jego miejsce zajął elbląski klub, jako spadkowicz, który w ubiegłym sezonie zajął najwyższe miejsce. - Późno przyszła informacja o tym, że zagramy w III lidze. Trzeba było „na szybko“ zmieniać plany - mówił Łukasz Nadolny, trener Concordii Elbląg. - Było trochę zamieszania, ale myśleć, że udało się to wszystko „posklejać“.

Sztab szkoleniowy i władze klubu musiały błyskawicznie zmienić nastawienie i budować zespół na III, a nie na IV ligę. GKS Wikielec (beniaminek III ligi) zdążył już ogłosić transfer Łukasza Kopki, który w sezonie 2022/23 reprezentował Concordię. Na szczęście w chwili „ogłaszania transferu“ nic jeszcze nie było przesądzone i ostatecznie pomocnika i w tym sezonie zobaczymy w pomarańczowo - czarnych barwach. - Powoli dopinamy kadrę. Cieszę się, że został utrzymany trzon zespołu z poprzedniego sezonu. Musieliśmy mocno uzupełnić kadrę, bo sporo osób jednak odeszło. Myślę, że okres przygotowawczy rozegraliśmy solidnie. - dodał Łukasz Nadolny.

W przerwie letniej do bardzo dużych zmian doszło w formacji obronnej Concordii. - Odszedł Jarosław Waśowski, który był silnym punktem drużyny. Pożegnał się z nami wieloletni kapitan Tomasz Szawara, Sebastian Weremko. Trzon defensywy. Nie będzie z nami Eryka Jarzębskiego - wymieniał Łukasz Nadolny.

Udało się utrzymać trzon ofensywy. W dalszym ciągu w pomarańczowo - czarnych barwach będą występować Łukasz Kopka, Mateusz Szmydt, Joao Augusto, Radosław Bukacki, Sebastian Drewek, Radosłąw Nowicki. Co z tego wyjdzie. Trener Łukasz Nadolny jest ostrożny. - Myślę, że jesteśmy w miarę dobrze przygotowani do sezonu. Może nie jest to tak, jak sobie w 100 procentach zaplanowałem. Jeszcze trochę potrzebujemy czasu, aby zgrać do końca zespół, aby to jakoś solidnie wyglądało. Jestem pełen optymizmu, że wszystko będzie szło dobrym torem - podsumował trener Concordii.

W okresie przygotowawczym Concordia rozegrała sześć meczów sparingowych:

- vs KP Starogard Gdański 2:4 (Kopka, Augusto)

- vs Olimpia II Elbląg 1:0 (Maćkowski)

- vs Stolem Gniewino 1:4 (Pikiel)

- vs Grom Nowy Staw 1:3 (Pikiel)

- vs Powiśle Dzierzgoń 3:1 (Augusto x3)

- vs DKS Dobre Miasto 3:0 (Sionkowski x2, Pikiel)

Nowy sezon pomarańczowo - czarni rozpoczną w sobotę (5 sierpnia) wyjazdowym meczem z Legionovią Legionowo. Jutro (4 sierpnia) poznają rywala w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Do kompletu pozostanie czekać na losowanie rozgrywek Pucharu Polski na poziomie centralnym.