Dublet Kuby Braneckiego

W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy debiut wychowanka Olimpii Elbląg Jakuba Braneckiego w I lidze. I zaczęliśmy się zastanawiać czy długo będziemy musieli czekać na pierwszą bramkę. Okazało się, że całkiem niedługo, pokusilibyśmy się o stwierdzenie, że bardzo krótko.

Jakub Branecki w ubiegłej kolejce zadebiutował w barwach Termaliki Bruk Bet Nieciecza w przegranym 1:4 meczu z Miedzią Legnica. Wczoraj (5 sierpnia) jedo zespół grał wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów. Wychowanek Olimpii spotkanie rozpoczął na ławce. Na murawie zameldował się w 70. minucie zmieniając Wojciecha Jakubika. Chwilę później cieszył się z pierwszego gola w I lidze. W tym momencie jego zespół prowadził już 2:0. Chrobry grał w osłabieniu po czerwonej kartce na początku drugiej części spotkania, którą zobaczył Michał Michalec.

W 71. minucie Termalica przeprowadziła kolejny atak. Najpierw dośrodkowywał z prawej strony Rajko Repa, piłka trafiła do Tarasa Zawijsky’ego, ten strzał bramkarz Chrobrego jednak obronił. Piłka trafiła do Morgana Fassenbendera. Ten spokojnie rozejrzał się, wypracował sytuację i posłał futbolówkę tez bramkę gospodarzy. Jakubowi Braneckiemu pozostało zachować zimna krew i dopełnić formalności. 3:0. I to nie koniec.

W 86. minucie śmiertelny duet Morgan Fassenbender i Jakub Branecki daje o sobie znać po raz drugi. Ten pierwszy dośrodkowuje, ten drugi kieruje piłkę do bramki. W tym momencie było 5:0 dla Termaliki i takim wynikiem skończyło się to spotkanie.

Tytułem ciekawostki podamy, że w pierwszej drużynie Olimpii Elbląg Jakub Branecki popisał się dubletem 29 kwietnia 2023 r. Olimpijczycy pokonali wówczas Radunię Stężyca 3:1, a młody napastnik zdobył gole na 1:1 i 2:1.