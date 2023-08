Jubileuszowe wyścigi smoczych łodzi

Już po raz 10 w historii smocze łodzie popłyną na rzece Elbląg. Kolejna edycja tych emocjonujących zawodów będzie jedną z atrakcji XVII Święta Chleba. Startujemy 26 sierpnia na łodziach zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na imprezę zaprasza Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, a udział w zawodach jest bezpłatny.

Smocze łodzie wpisały się już na stałe do wakacyjnego kalendarza imprez w Elblągu. To niezwykle widowiskowa i emocjonująca rywalizacja, w której najważniejsza jest współpraca wielu osób. To tak naprawdę sport drużynowy, łączący osoby w różnym wieku oraz świetna zabawa dla przyjaciół lub znajomych. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich chętnych amatorów: grupy nieformalne, zakłady pracy, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji, samorządów i klubów sportowych.

Rywalizacja odbędzie się pomiędzy mostami Wysokim i Niskim, a na wodzie ścigać się będą trzy smocze łodzie. Początek wydarzenia zaplanowano o godz. 10:00. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary prezydenta miasta oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy.

Załoga składa się z 10 osób plus dobosz, czyli osoba, nadająca rytm poprzez uderzanie w bęben. Jest możliwość wpisania w skład drużyny także 3 rezerwowych. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn jest dowolna. Możliwy jest udział osób, które w dniu startu mają ukończone 14 lat. Zgłoszenia, które przyjmowane są do 23 czerwca lub do osiągnięcia limitu miejsc, należy przesyłać poprzez formularz Google tutaj. Limit zgłoszeń to 18 drużyn. Regulamin zawodów dostępny jest tutaj.

Startujący zawodnicy są zobowiązani do udziału w wyścigach w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnią organizatorzy. Na każdej łodzi nad bezpieczeństwem uczestników wyścigów będzie czuwał sternik.

Zachęcamy także do treningów przed startem. Są wolne terminy w sierpniu. Smocze łodzie czekają na chętnych na przystani przy ul. Radomskiej we wtorki i czwartki (16:30 i 18:00). W pozostałe dni tygodnia, poza niedzielą, treningi będą możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu. Szczegóły rezerwacji tutaj.