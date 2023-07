Jump&Run - ostatni dzień promocji

We wrześniu wystartuje druga edycja wyjątkowych biegów przez dmuchane przeszkody. Tylko do dzisiaj (do 31 lipca) można skorzystać z promocyjnych cen na wszystkie pakiety. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz i weź udział w niesamowitej zabawie w Bażantarni.

Jump&Run w Bażantarni po raz pierwszy zawitał do Elbląga rok temu. Od razu cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy tłumnie pojawili się na starcie imprezy. Było to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Na uczestników czekało wiele różnych dmuchanych przeszkód, a każdy na mecie otrzymał pamiątkowy medal. W tym roku możemy liczyć na podobne emocje. Aby wziąć udział w naszej zabawie, trzeba zapisać się w jednej z trzech kategorii: Bieg Junior (6-10 lat, 11-16 lat, bez klasyfikacji), Bieg Family (dziecko 4-15 lat + opiekun, bez klasyfikacji) lub Bieg Classic (open od 16 lat, klasyfikacje kobiet i mężczyzn, z pomiarem czasu). Tylko w Biegu Classic będzie toczyła się rywalizacja, ale zarówno w tej kategorii, jak i w pozostałych biegniemy lub spacerujemy dla rozrywki i rekreacji. Przygotowanych będzie od 6 do 9 dmuchanych przeszkód, a oprócz przeszkód na uczestników czeka również wiele innych atrakcji. Szczegóły w regulaminie tutaj. Skorzystaj z promocji na wpisowe w każdej kategorii! Tylko do dzisiaj, 31 lipca, do godziny 23:59, obowiązują niższe ceny zapisów nawet do 25% taniej. Bieg Junior – 30 zł, Bieg Family – 50 zł, Bieg Classic – 40 zł. Kliknij tutaj i skorzystaj z niższych cen! Organizatorem Bażantarnia Jump&Run jest Urząd miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

