Maszerowali i biegali na orientację

W minioną niedzielę odbyła się piąta z sześciu zaplanowanych rund imprezy Aktywnie w parku Modrzewie. Jak zwykle dopisała frekwencja, na starcie stanęło ponad sto osób. Zobacz zdjęcia.

Startowały głównie rodziny i o to chodziło organizatorom. W sumie wzięły udział 37 zespołów (rodzin) w różnym składzie. To wynik bliski rekordu (48 zespołów) w dotychczasowej historii startów w kategorii rodzinnej (zespołowej).

Czołowe miejsca zdobyli

W kategorii rodzinnej

1. Rodzina JASTRZĘBSKICH

2. Rodzina MIERZEJEWSKICH

3. Rodzina SEKUŁÓW

Wielkie brawa dla najliczniejszej rodziny – Goliszewskich, która wystartowała w 5-osobowym składzie.

W kategorii trudnej

1. Kamil KAZIMIEROWSKI

2. Łukasz MIERZEJEWSKI

3. Marek JASIULEWICZ

- Wyniki były ważne, ale najważniejsze było miłe spędzenie wolnego czasu, rekreacja, relaks i dobra edukacyjna zabawa – zapewniają organizatorzy, czyli EKO GRYF Elbląg.

Zawody odbywały się za pomocą systemu SPORT-IDENT, czyli elektronicznego pomiaru czasu. Po zaliczeniu wszystkich punktów na mecie był błyskawiczny odczyt i wydruk wyników biegu (/marszu). Trasy zbudował i ustawił tradycyjnie Krzysztof Banach.Każdy z uczestników otrzymał na mecie coś słodkiego, odbyło się też losowanie nagród. - O to wszystko zadbała niezawodna Janka Banach z EKO GRYF organizatora zawodów przy współpracy z Departamentem Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Impreza została sfinansowana z budżetu obywatelskiego – informuję organizatorzy.

Ostatnia runda imprezy Aktywnie w parku Modrzewie odbędzie 22 września. Każdy, kto weźmie udział w co najmniej czterech rundach, otrzyma pamiątkowy medal. - Zachęcamy każdego do udziału w tych przyjemnych dla każdego, zwłaszcza rodzin marszobiegach. Jest to doskonała forma relaksu bo startować może każdy, nawet mamy i tatusiowie z dziećmi w wózkach lub na rękach, z naszymi pieskami, wystarczy przyjść i się zapisać – zachęcają organizatorzy. - Odwiedzajcie nasza stronę internetową wwwekogryf.pl lub facebook tam znajdziecie wszystkie informacje, w tym wyniki ostatnich zawodów. Dziękujemy wszystkim orientalistom tym małym i tym dużym, a także kibicom i sympatykom orienteeringu. Zapraszamy także na X Puchar Elbląga w Biegu na Orientację, który odbędzie się 7 września w Jeleniej Dolinie (parking Smoki) oraz 8 września w Bażantarni (wjazd od strony Dąbrowy). Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej – informuje EKO GRYF.