Pełen pakiet sportowych możliwości

Dwie odmiany siatkówki, podjazd rowerem na Górę Chrobrego, wyścigi na Torze Kalbar oraz kajakowa wycieczka po rzece Elbląg – to główne atrakcje, które w tym tygodniu serwuje mieszkańcom Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przyjrzyjmy się bliżej bezpłatnym wydarzeniom organizowanym w ramach Wakacji z MOSiR-em.

Siatkówka na Kalbarze (środa, 17:00)

Po raz drugi w tegoroczne wakacje będziemy emocjonować się siatkarskimi pojedynkami na Torze Kalbar. W grze zobaczymy trzyosobowe zespoły, które powalczą o medale i tytuł najlepszej drużyny w mieście. Zapisy prowadzone będą w biurze zawodów od godziny 16:30.

Rowerem na Górę Chrobrego (czwartek, 17:00)

Wejście na popularną górę nie jest łatwe, a tym bardziej podjechanie na rowerze. Już wkrótce przekonamy się kto ma wystarczająco dużo pary w nogach i zdobędzie elbląski szczyt poruszając się na dwóch kołach. Zapisy trwają do 16 sierpnia, a do zabawy zapraszamy nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe. Każdy młody uczestnik otrzyma medal, a osoby dorosłe, najlepsze w swoich kategoriach, pamiątkowe puchary.

Wyścigi na hulajnogach i rowerkach (sobota, 11:00)

Coś, co tygryski (szczególnie małe) lubią najbardziej. Pora na „Kalbar na okrągło”, czyli wyścigi na hulajnogach, rowerkach biegowych oraz rolkach. W zabawie wezmą udział dzieci w wieku 0-15 lat, a także osoby 16+, które będą rywalizowały w wyścigu na rolkach. Zapisy już dostępne i obowiązuje limit uczestników!

Kajakiem po rzece (niedziela, 10:00)

O tym, że Elbląg to miasto wyjątkowe wiemy nie od dziś. Jeszcze ciekawej prezentuje się ono z perspektywy rzeki Elbląg, po której będziemy poruszać się na kajakach w ramach wycieczki krajoznawczej. Tradycyjnie zapisy prowadzone są drogą internetową, a limit uczestników jest ograniczony.

Siatkarski turniej na piasku (niedziela, 10:00)

Niedawno emocjonowaliśmy się rywalizacji o Puchar Prezydenta Elbląga, który zdobył duet Dobosz/Woźny, a teraz uczestnicy siatkarskiego turnieju na piasku powalczą o Puchar im. Dyrektora MOSiR. Ponownie spotkamy się na boisku Grupy Wodnej, a w grze zobaczymy maksymalnie 16 zespołów. Link do zapisów dostępny jest tutaj.

Rolkarskie poniedziałki z UKS Szóstka (poniedziałek, 17:00)

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na rolkach, w których pomagają nam instruktorzy UKS Szóstka. Do końca wakacji będziemy spotykali się w każde poniedziałki o godzinie 17:00 na Lodowisku Helena. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą swój sprzęt do jazdy.

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeśli bieganie to twoja pasja i lubisz uprawiać sport w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w poniedziałki, środy i piątki na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Rolkowisko oraz strefa gier (pon.-pt., 10:00-18:30)

Na Lodowisku Helena możecie bezpłatnie korzystać z nowej nawierzchni oraz strefy gier i zabaw. Zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00. Wewnątrz strefy znajdują się stoły do cymbergaja, piłkarzyków, ping-ponga, trampoliny oraz mini tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (środa 18:45-20:15 i czwartek 17:00-18:30)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening połączony z grą.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Trwają wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was wielofunkcyjne boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie i rezerwacji (tel. 537 443 376).

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.