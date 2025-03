Piłka, emocje, dziecięce marzenia, czyli XV Olimpia Cup w Elblągu

W piłce dziecięcej są takie chwile, które zostają w sercu na zawsze. 29 marca w Elblągu właśnie takich chwil było aż po sam horyzont! XV turniej Olimpia Cup przeszedł do historii, ale zanim znikną echa dopingu z trybun, zanurzmy się jeszcze raz w tę feerię dziecięcej radości, piłkarskiej pasji i… statuetek. Zobacz zdjęcia.

Tym razem na boiskach zaprezentowali się młodzi herosi z rocznika 2017, czyli podopieczni trenerów Damiana Ziemiańczyka oraz Dawida Wierzby. Dzielni, zdeterminowani, z sercem do gry na miarę Ligi Mistrzów.

Dwie kategorie, dwa razy podium! Na poziomie podstawowym nasi mali gladiatorzy z Olimpii najpierw wywalczyli miejsce w finale po emocjonującym meczu z Polonią Pasłęk (3:2), by potem stoczyć bój godny ekranizacji z ekipą GRUPA BAZA Osiczanka Osice. W regulaminowym czasie remis 1:1, a potem karne. Tym razem górą Osiczanka, ale srebro Olimpii lśniło jak złoto!

Podium poziomu podstawowego:

1. GRUPA BAZA Osiczanka Osice

2. Olimpia Elbląg

3. Polonia Pasłęk

A na poziomie zaawansowanym... cóż, tu było jak w klasykach filmowych. Olimpia wpadła na faworyta Lechię Gdańsk, który pokonał żółto-biało-niebieskich 3:1, ale młodzi olimpijczycy podnieśli głowy, otrzepali kolana i w meczu o 3. miejsce pokazali styl i klasę, wygrywając 2:0 z Powiślem Dzierzgoń.

Podium poziomu zaawansowanego:

1. Lechia Gdańsk

2. Zatoka Braniewo

3. Olimpia Elbląg

Radek Florkowski na mikrofonie

Komentatorem zawodów był sam Radek Florkowski, czyli głos, który zna każdy fan esportu i F1. Mistrz słowa i mikrofonu, który potrafił opisać nawet podanie piętką jako „poetycki ruch z pogranicza sztuki i magii futbolu”.

Nagrody? Tu każdy był zwycięzcą.

Medale, dyplomy, puchary, vouchery, statuetki – gdyby ktoś próbował to wszystko zliczyć, musiałby przerwać turniej na trzy dni. Dzieci wracały do domów jak średniowieczni rycerze z łupem. Mnogość atrakcji sprawiła, że „Turbokozak” nie zaznał przerwy, a kolejki do loterii ciągnęły się bez końca. Doping? Mamy podejrzenia, że niektórym rodzicom do dziś szumi w uszach.

- Jako trenerzy gratulujemy wszystkim zawodnikom bardzo udanego występu. Radość z gry, to jest nasz cel. Chcemy, aby każdy zawodnik wracał do domu uśmiechnięty, z poczuciem dobrze spędzonego dnia i choć odrobiną sukcesu. – mówił trener Damian Ziemiańczyk, który przy okazji wyraził wielką wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w organizację tego sportowego święta.

Były łzy wzruszenia po golach, była euforia po zwycięstwach i cichy smutek po karnych, ale przede wszystkim była radość. Taka prawdziwa, dziecięca, autentyczna.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl była patronem medialnym turnieju