Półfinał mistrzostw Polski nie dla elblążanek

Mimo ambitnej gry koszykarkom Energa Truso Elbląg nie udało się awansować do półfinałów mistrzostw Polski dziewcząt do lat 13. Podczas weekendowego ćwierćfinałowego turnieju w Elblągu wygrały jeden mecz, przegrały dwa i zajęły trzecie miejsce w swojej grupie. Zobacz zdjęcia.

Podopieczne Wiktorii i Magdy Kołackich przegrały pierwszy mecz turnieju 62:66 z MUKS Supravis Bydgoszcz i jak się później okazało, mógł być to klucz od awansu do półfinałowych rozgrywek. Bydgoszczanki toczyły bowiem w sobotę wyrównany, choć przegrany, bój z najlepszą drużyną grupy MUKS Poznań i bez problemu wygrały z Wisłą Kraków. I to właśnie bydgoszczanki i poznanianki awansowały do półfinału MP.

Elblążankom pozostało więc trzecie miejsce w turnieju dzięki sobotniemu zwycięstwu 84:40 nad Wisłą Kraków. By myśleć o awansie, gospodynie zawodów musiałyby w niedzielę pokonać wysoko MUKS Poznań. Mimo ambitnej gry elblążanki przegrały 50:89, tocząc wyrównaną walkę z przeciwniczkami jedynie w ostatniej kwarcie. Warto dodać, że wiele elbląskich zawodniczek ma dopiero 12 lat, więc za rok nadal będą mogły grać w kategorii wiekowej do lat 13.

Energa Truso Elbląg wystąpiło w turnieju w składzie: Gabriela Skowrońska, Maja Lewandowska, Michalina Kłos, Julia Konkel, Jagoda Wysocka, Maja Młynik, Magdalena Żuk, Naomi Popławska, Maja Beczkowska, Małgorzata Muzyczek,Oliwia Stawicka, Oliwia Łuszcz.