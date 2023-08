Popłyń z portElem smoczą łodzią

Po raz 10. na rzece Elbląg odbędą się wyścigi smoczych łodzi. Po raz kolejny portEl.pl chciałby wystawić swoją reprezentację złożoną z pracowników redakcji i Czytelników. Zapraszamy do udziału, oferujemy sportowe emocje i serdeczną atmosferę.

Wyścigi smoczych łodzi to jedna z imprez Elbląskiego Święta Chleba. Odbędą się w sobotę, 26 sierpnia, a uczestnicy będą rywalizować na jednostkach zakupionych z budżetu obywatelskiego. Udział w zawodach jest bezpłatny. .

Nasza redakcja również zgłosiła się do zawodów pod nazwą portEl i Przyjaciele. Zapraszamy Czytelników, którzy chcą miło spędzić czas w sportowej i serdecznej atmosferze, do zapisywania się do naszej drużyny. Na maile pod adresem redakcja@portEl.pl czekamy do środy, 23 sierpnia. Prosimy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, który ułatwi kontakt i dodać adnotację o zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby udziału w imprezie.

Załoga smoczej łodzi składa się z 10 osób oraz dobosza, nadającego rytm. Może też być w składzie do trzech rezerwowych. Co ważne, mogą to być załogi mieszane – liczba kobiet i mężczyzn jest dowolna. Możliwy jest udział osób, które w dniu startu mają ukończone 14 lat.

Rywalizacja smoczych łodzi odbędzie się między mostami – Wysokim i Niskim (to około 150 metrów), w każdym z wyścigów będą rywalizować trzy osady. Na każdej łodzi nad bezpieczeństwem uczestników wyścigów będzie czuwał sternik.

Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary prezydenta Elbląga oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy. Początek zawodów o godz. 10.