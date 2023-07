Rowerowy tydzień z MOSiR-em

W pierwszym tygodniu sierpnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na kolejne wakacyjne imprezy. Będą wycieczki rowerem na orientację i rowerowa wyprawa za miasto, a także skorzystamy z rowerów wodnych. Udział bezpłatny.

Rowerem na orientację (wtorek, 17:00-19:00)

We wtorek, 1 sierpnia, zapraszamy na elbląskie Stare Miasto, gdzie spod Bramy Targowej wystartuje rowerowa jazda na orientację po Elblągu. Będzie to okazja, aby wyruszyć w miasto z mapą, w poszukiwaniu zaznaczonych na niej punktów. Przy każdym punkcie będzie zagadka. Start biura zawodów o 16:30. Szczegóły tutaj.

Rowery wodne na rzece Elbląg (środa, 16:30-18:30)

Wszystkie osoby, które lubią spędzać aktywnie czas na wodzie zapraszamy do Przystani Grupy Wodnej. Podczas imprezy drużyny od 2 do 5 osób – tyle mieści się na rowerze wodnym – będą pływać po torze przeszkód omijając postawione na wodzie boje. Po ukończeniu niedługiego dystansu, każdy uczestnik zabawy otrzyma słodki upominek. Zgłoszenia od godziny 16.

Wycieczka rowerowa, kierunek Tujsk (niedziela, 10:00)

Celem naszej wycieczki będzie Tujsk, gdzie obejrzymy wrota sztormowe na rzece Tudze. Dystans do pokonania to 63 km. Startujemy z okolic napisu „Elbląg” na Starym Mieście. Na zakończenie skosztujemy lodów na przystani Grupy Wodnej. Szczegóły tutaj.

Wycieczka kajakowa (niedziela, 10:00-12:00)

W towarzystwie przewodnika poznamy niedostępne na co dzień miejsca Elbląga. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, zaś osoby małoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów). Start z przystani na ul. Radomskiej. Zapisz się poprzez formularz Google tutaj.

Rolkowisko oraz strefa gier (poniedziałek-piątek, 10:00-18:30)

Na Lodowisku Helena możecie bezpłatnie korzystać z nowej nawierzchni do jazdy na rolkach i wrotkach oraz strefy gier i zabaw. Zabawę na Rolkowisku urozmaica 90-minutowa sesja z muzyką, która startuje o godzinie 17:00 od poniedziałku do piątku. Natomiast w strefie gier i zabaw znajdują się stoły do cymbergaja, piłkarzyków, ping-ponga, trampoliny oraz mini tor do kręgli.

Zajęcia z UKS Wikingowie (wtorek i czwartek 17:00-18:30 i środa 18:45-20:15)

Na Rolkowisku odbywają się także darmowe zajęcia ogólnorozwojowe (wtorek i czwartek) oraz treningi hokeja na rolkach dla dorosłych (środa). Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się o 17:00, natomiast dorosłych zapraszamy o 18:45 na półtoragodzinny trening połączony z grą.

Biegaj z Team Karaś Elbląg (pon., śr., pt., 18:30)

Jeżeli chcesz biegać w doborowym towarzystwie, zapraszamy na darmowe treningi z Team Karaś Elbląg. Grupa pasjonatów zaprasza w poniedziałki, środy i piątki na wspólne bieganie, które rozpoczyna się o 18:30 przy muszli koncertowej w Bażantarni.

Tor Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Trwają wakacje, a to oznacza jeszcze więcej aktywnej zabawy na Torze Kalbar. Oprócz toru wrotkarskiego czekają na Was wielofunkcyjne boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej, a także dwa korty do tenisa, które jako jedyne podlegają opłacie i rezerwacji (tel. 537 443 376).

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, dostępny jest na stronie MOSiR tutaj.