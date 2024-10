Sportowcy i trenerzy nagrodzeni

- Sport wychowuje, kształtuje charakter. Fajnie, gdyby w Pasłęku odkryto drugiego Lewandowskiego, ale nie to jest naszym głównym celem. Chcemy, aby dzieci po prostu się ruszały i potrafiły integrować się w grupie – mówi Radosław Kurgan, zastępca prezesa KS Polonia Pasłęk oraz trener dzieci i młodzieży, jeden z nagrodzonych przez władze powiatu elbląskiego za wkład w rozwój sportu. Zdjęcia.

Radosław Kurgan trenował piłkę nożną przez 17 lat. Obecnie szkoli dzieci i młodzież. – Po zakończeniu gry w Polonii Pasłęk, zająłem się szkoleniem. W Akademii Piłkarskiej Polonii, którą stworzyłem, mamy 140 dzieci. Dawniej każdy rozwijał się motorycznie po prostu na podwórku: chodził po drzewach, skakał po dachach. Dziś dzieci, które przychodzą na trening musimy uczyć od podstaw. Teraz są komputery, tablety, gry i młodych ludzi trzeba od tego odciągnąć, zachęcić do sportu – mówi Radosław Kurgan.

Podkreśla, że sport wychowuje i kształtuje charakter młodych ludzi. - Fajnie, gdyby był drugi Lewandowski w Pasłęku, ale to nie jest nasz cel. Naszym celem jest, aby dzieci ruszały się, integrowały się w grupie. Zawsze powtarzam, że najlepszym pracownikiem jest sportowiec, ponieważ sport uczy pokory i współpracy w zespole. I to jest nasz cel. Jak ktoś przychodzi z synem i mówi: proszę z niego zrobić piłkarza, to ja mówię: nie tędy droga – wyjaśnia Radosław Kurgan.

Za pracę z młodzieżą nagrodę otrzymał również Michał Zacharewicz, który jest związany z Elbląskim Klubem Tańca Jantar od 2004 roku, najpierw jako zawodnik, a następnie jako trener par indywidualnych, trenujących sportowy taniec towarzyski .

Władze powiatu za osiągnięcia sportowe nagrodziły: Adama Ochnika (rzut oszczepem, pchnięcie kulą), Lenę Zaleską (jeździectwo), Weronikę Starostecką (żeglarstwo), Katarzynę Maksymiuk (jeździectwo), Błażeja Jezierskiego (taniec sportowy), Wojciecha Galińskiego (judo), Mikołaja Galińskiego (judo), Alicję Maszkowską (jeździectwo), Witolda Rogoza (sambo), Krzysztofa Ryszarda Szostaka (taniec).

- Cierpliwość, pasja, adrenalina. To wszystko jest w żaglach. Zaczęło się od oglądania kuzynów, gdy żeglowali. Zafascynowało mnie to. Pływam na wymagających żaglówkach, jakimi są Optymisty. Trzeba tu być skupioną i jednocześnie silną. Moim żeglarskim marzeniem jest popłynięcie do innego kraju, na dużym jachcie, razem z koleżankami i kolegami i tak spędzić wakacje – mówi Weronika Starostecka, zawodniczka UKS Tolkmicko.

Nagroda - jak czytamy w regulaminie - nie może być niższa niż 50 procent płacy minimalnej.

Sylwetki osób nagrodzonych.