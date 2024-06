18-latka zostaje w Starcie

EKS Start Elbląg poinformował o podpisaniu kontraktu z Aleksandrą Wiśniewską, która debiut w Orlen Superlidze Kobiet zanotowała w lutym 2024 roku, wspomagając elbląską drużynę w meczu z Piotrcovią.

Rozgrywająca Aleksandra Wiśniewska miała już okazję zaprezentować się elbląskiej publiczności. 18-latka została wypożyczona z Varsovii, kiedy to Start borykał się ze sporymi problemami kadrowymi. W lutym 2024 roku zawodniczka zadebiutowała w Orlen Superlidze Kobiet, podczas meczu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, wybiegając na boisko już od pierwszych minut. W całym spotkaniu rzuciła sześć bramek i zdobyła nagrodę MVP.

- Brakowało nam rozgrywających. To zawodniczka, z którą w Varsovii zdobyliśmy razem dwa złote medale w juniorce młodszej i starszej. Przyjechała nam pomóc, zmienić kogoś z ławki, a okazała się najlepsza na boisku. Jest na użyczeniu szkoleniowym, spróbujemy zrobić tak, żeby pomogła nam też w kolejnych meczach - mówił wtedy trener Startu Roman Mont.

Nazwisko Aleksandry Wiśniewskiej pojawiło się jeszcze pięciokrotnie w protokołach meczowych Orlen Superligi i to wystarczył, by zaproponować jej przeniesienie się do Elbląga i grę w Starcie.

W minionym sezonie w I lidze zagrała w 18 meczach Varsovii zdobywając 57 bramek.

Przypomnijmy, że klub ogłosił już transfer Pauliny Peplińskiej, Karoliny Wicik, Aleksandry Zych, Marii Szczepaniak oraz Zofii Chwojnickiej.