Do Chorzowa po drugie zwycięstwo

W sobotnie popołudnie szczypiornistki Startu Elbląg rozpoczną w Chorzowie walkę o drugie zwycięstwo w sezonie 2020/2021. Zespół Andrzeja Niewrzawy ma nadzieję na ciekawy mecz i kolejny komplet punktów.

10 września piłkarki EKS rozpoczęły ligowe rozgrywki. Inauguracja sezonu okazała się dla nich bardzo pomyślna, bo pokonały koszalinianki i mogły się cieszyć z pierwszych punktów. W sobotę (19 września) zagrają w Chorzowie, do którego wyruszą już dziś. Miejscowe zawodniczki nie miały tyle szczęścia co elblążanki, bowiem w pierwszej serii gier poniosły wysoką porażkę w Kobierzycach. Przed własną publicznością zapewne zaprezentują się dużo lepiej, zatem podpiecze Andrzeja Niewrzawy będą musiały podejść do spotkania w pełni skoncentrowane - Przed nami druga spotkań seria spotkań sezonu 2020/2021 - powiedział trener Startu. - Bardzo cieszymy się z trzech punktów z Koszalinem. Mieliśmy kilka dni przerwy na to, żeby się tą wygraną trochę nacieszyć. Liga nieubłaganie mknie do przodu i jedziemy na trudny teren do Chorzowa. Wprawdzie Ruch w pierwszej kolejce nie zagrał najlepszego meczu w Kobierzycach, ale myślę że na swoim terenie będzie chciał się pokazać z lepszej strony i spodziewamy się ciężkiego meczu. Zresztą na turnieju w Piotrkowie w połowie sierpnia Ruch grał dobrze. Jedziemy podbudowani zwycięstwem z Koszalinem, ale świadomi tego, że żaden z rywali za darmo punktów nam nie odda. Jedziemy walczyć by podtrzymać zwycięską passę. Nie myślmy o kolejnych spotkaniach, na razie jest koncentracja na Ruchu. Jeśli chodzi o skład zespołu, to nie będzie wielkich zmian. Nikola Szczepanik zaczęła już trenować. Kasia Cygan i Magda Kepe czują się lepiej - podsumował Andrzej Niewrzawa.

Dla młodej wspomnianej przez trenera skrzydłowej sobotnia potyczka będzie wyjątkowa, bowiem pierwszy raz w życiu powalczy o punkty w zespole grającym w najwyższej klasie rozgrywkowej.

- W trakcie okresu przygotowawczego doznałam kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła mnie z treningów na około cztery tygodnie. Był to czas niepewności, czy zdążę wyleczyć uraz do pieszego meczu w lidze. Im bliżej było 1. kolejki PGNiG Superligi, tym czułam się lepiej. Najważniejszy jest jednak stopniowy powrót na boisko, dlatego nie było mnie w składzie meczowym. Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa mojej drużyny. Mecz o stawkę, po tak długiej przerwie, zapewnił emocje do samego końca i o to właśnie chodziło. Przed nami kolejne spotkanie. Udało mi się wrócić do zdrowia i będę mogła zagrać w meczu z Ruchem. Będzie to mój debiut na parkiecie Superligi. Póki co towarzyszy mi lekki stres, ale wiem że odejdzie on razem z pierwszym gwizdkiem. Jedziemy do Chorzowa walczyć o kolejne zwycięstwo, a emocje będą gwarantowane - zapowiedziała Nikola Szczepanik.

Sobotni mecz Ruchu ze Startem rozpocznie się o godz. 17. Transmisje ze spotkania będzie można śledzić w Internecie na kanale zobacz.tv.

