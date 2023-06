Dwie Brazylijki dołączą do Startu

Od nowego sezonu EKS Start Elbląg zasilą dwie brazylijskie rozgrywające. Obie zawodniczki są są dobrze znane kibicom PGNiG Superligi kobiet.

Karuzela transferowa drużyn PGNiG Superligi kobiet trwa w najlepsze. Elbląska drużyna zakontraktowała już bramkarkę Nevene Radojcić, obrotową Klaudię Grabińską i rozgrywającą Paulinę Kuźmińską, by ogłosić kolejne dwa wzmocnienia. Od sezonu 2023/2024 Start reprezentować będą dwie rozgrywające z Brazylii, które w minionym sezonie grały w innych polskich klubach. Moniky Bancilon trafi do Elbląga z Jarosławia, gdzie rozegrała siedemnaście meczów i rzuciła 32 bramki. Rozgrywająca w swojej karierze reprezentowała także m.in Pogoń Szczecin, HC Podravka Vegeta Koprovnica oraz Hapoel Rishon Le-Zion. 33-latka ma 185 cm wzrostu. - Bez wątpienia to wzmocnienie zespołu w obronie. Po jej dołączeniu do Jarosławia, zespół wygrał osiem meczów z rzędu, a ich bramkarka nagle zaczęła grać na dużej skuteczności. Jeśli dobrze przepracuje okres przygotowawczy, to będzie też wiodącą postacią w ataku, bo jej talent rzutowy mocno wykracza poza poziom PGNiG Superligi kobiet - mówił o zawodniczce trener Startu Roman Mont.

Dziś (7 czerwca) elbląski klub poinformował o pozyskaniu kolejnej Brazylijki. Mowa tu o Vitorii Macedo, która w poprzednim sezonie grała w Kobierzycach, a wcześniej w Piotrkowie Trybunalskim i Gdyni. - Piłka ręczna idzie w tym kierunku, że niezbędne są zawodniczki wszechstronne i właśnie takiej szukaliśmy. Pojawiła się okazja by ściągnąć dwie zawodniczki o profilu, który by pasował do tego w jaki sposób chcielibyśmy grać w przyszłym sezonie i z niego skorzystaliśmy. Vitoria daje możliwość wielu rozwiązań w ataku, będzie bardzo dużym wzmocnieniem - dodał szkoleniowiec EKS.

Obie rozgrywające podpisały umowy na rok.