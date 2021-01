Lider ograł Start

Tylko fragmenty dobrej gry Startu to za mało, by pokonać lidera PGNiG Superligi z Lubina. Elblążanki podjęły walkę w drugiej połowie, miały nawet kilka szans by zdobyć bramkę kontaktową, jednak Zagłębie im na to nie pozwoliło i wygrało 29:23. Szerszy opis wkrótce.

Anna Dembińska