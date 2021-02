Mecz w Jarosławiu o 'sześć punktów'

Pojedynek JKS Eurobud ze Startem będzie dla obu drużyn niezwykle istotny, bowiem zarówno jarosławianki jak i elblążanki liczą na przełamanie i powolny marsz w górę ligowej tabeli. Zespół Andrzeja Niewrzawy już dziś wyruszył do Jarosławia, a niedzielny pojedynek rozpocznie się o godz. 16.

Niedzielnym meczem w Jarosławiu Start zakończy II rundę rozgrywek. Na pewno oba zespoły liczyły na bardziej pomyślny okres, jednak do tej pory były dostarczycielami punktów dla innych drużyn. Elblążanki rozegrały trzynaście meczów, w których zdobyły zaledwie siedem punktów, jarosławianki z kolei wywalczyły trzy oczka więcej w dwunastu spotkaniach. Oba zespoły nieco podbudowały swoje morale kilka dni temu, po tym jak awansowały do ćwierćfinału Pucharu Polski. Rywalki nie były jednak mocno wymagające, bo zarówno KS Kościerzyna jak i Korona Handball Kielce walczą w rozgrywkach I-ligowych. W pierwszej rundzie PGNiG Superligi kobiet potyczka EKS z JKS zakończyła się zwycięstwem podopiecznych Reidara Moistada 26:21.Wtedy aż osiem goli zdobyła Joanna Waga, która jest najbardziej bramkostrzelną zawodniczką Startu. Doświadczona rozgrywająca ma na swoim koncie sześćdziesiąt jeden goli i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelczyń. W ekipie z Jarosławia do tej pory najwięcej goli zdobyła Sylwia Matuszczyk. Kołowa zagrała w dziesięciu spotkaniach, w których trafiła do siatki pięćdziesiąt dwa razy. W zespole JKS zwrócić uwagę należy także na Valentinę Nestiaruk, Aleksandrę Zimny, Katarzynę Kozimur, czy Julię Pietras. Na pewno zawodniczek obu zespołów nie trzeba przed tym spotkaniem specjalnie motywować. Start, po jedenasty porażkach z rzędu, potrzebuje zwycięstwa i punktów. - Jesteśmy bardzo zmotywowane. Jarosław to bardzo dobry zespół i mecze z tą drużyną zawsze były trudne. Ciężko trenowałyśmy przed tym spotkaniem, robiliśmy analizę video i pojedziemy do Jarosławia z dobrym, ale przede wszystkim bojowym nastawieniem.- powiedziała Paulina Stapurewicz.

Rozgrywająca EKS dwa tygodnie doznała kontuzji kolana, jednak w niedzielę najprawdopodobniej pojawi się na parkiecie. Do gry powróci też Barbara Choromańska. Niestety pauzować zmuszona jest jeszcze Katarzyna Cygan, Aliona Shupyk oraz Hanna Yashchuk. Dodatkowo na parkiecie może zabraknąć Justyny Świerczek, która w Kościerzynie doznała urazu kolana. JK Eurobud Jarosław także boryka się z problemami kadrowymi, w ostatnich meczach ligowych trener Reidar Moistad miał do dyspozycji zaledwie dziesięć-jedenaście piłkarek.

Trener Andrzej Niewrzawa podkreśla, że jego zespół musi zagrać skutecznie w ataku - Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie tych sytuacji, które sobie stworzymy. Nie ma innej recepty. Musimy rzucać bramki, musimy zagrać na maksymalnym poziomie na jaki nas stać. Wtedy jesteśmy w stanie mówić o wywiezieniu punktów z Jarosławia - powiedział trener.

Mecz w Jarosławiu rozpocznie się o godz. 16. Transmisję będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

